پیام وزارت ورزش به کاروان «عاشقان ایران» پس از پایان المپیک ناشنوایان

به گزارش خبرنگار مهر، متن پیام به شرح زیر است:

نتایج کاروان عاشقان ایران در بیست‌وپنجمین دوره بازی‌های المپیک ناشنوایان، برگرفته از برنامه‌ریزی، آمادگی فنی و تلاش مداوم است.

کسب ۳۷ مدال و قرار گرفتن در جایگاه هفتم در جدول رده‌بندی و پنجمی از حیث تعداد مدال‌ها، تصویری روشن از مسیر ورزش ناشنوایان ارائه می‌کند؛ کاروانی که سکوتشان، فریاد توانایی و اراده‌ای است که در میدان رقابت شنیده می‌شود.

در این میان، سهم قابل‌توجه بانوان در نتایج نهایی—اعم از مدال‌های طلا، نقره و برنز—جایگاه اثرگذار آنان را در ساختار ورزش حرفه‌ای کشور بارزتر ساخت.

این نتایج را به ورزشکاران، مربیان، مدیران و خانواده‌های آنها تبریک می‌گوییم و از تلاش مجموعه فدراسیون ناشنوایان برای فراهم‌سازی شرایط حضور کاروان قدردانی می‌کنیم.

امید است این تجربه ارزشمند، زمینه‌ساز گام‌های دقیق‌تر و مؤثرتر در مسیر شناسایی نقاط ضعف و قوت و توسعه ورزش ناشنوایان باشد.