  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۰۴

پیام وزارت ورزش به کاروان «عاشقان ایران» پس از پایان المپیک ناشنوایان

پیام وزارت ورزش به کاروان «عاشقان ایران» پس از پایان المپیک ناشنوایان

وزارت ورزش در پیامی، تلاش کاروان عاشقان ایران در بیست و پنجمین دوره بازی‌های المپیک ناشنوایان در توکیو را ستود.

به گزارش خبرنگار مهر، متن پیام به شرح زیر است:

نتایج کاروان عاشقان ایران در بیست‌وپنجمین دوره بازی‌های المپیک ناشنوایان، برگرفته از برنامه‌ریزی، آمادگی فنی و تلاش مداوم است.

کسب ۳۷ مدال و قرار گرفتن در جایگاه هفتم در جدول رده‌بندی و پنجمی از حیث تعداد مدال‌ها، تصویری روشن از مسیر ورزش ناشنوایان ارائه می‌کند؛ کاروانی که سکوتشان، فریاد توانایی و اراده‌ای است که در میدان رقابت شنیده می‌شود.

در این میان، سهم قابل‌توجه بانوان در نتایج نهایی—اعم از مدال‌های طلا، نقره و برنز—جایگاه اثرگذار آنان را در ساختار ورزش حرفه‌ای کشور بارزتر ساخت.

این نتایج را به ورزشکاران، مربیان، مدیران و خانواده‌های آنها تبریک می‌گوییم و از تلاش مجموعه فدراسیون ناشنوایان برای فراهم‌سازی شرایط حضور کاروان قدردانی می‌کنیم.

امید است این تجربه ارزشمند، زمینه‌ساز گام‌های دقیق‌تر و مؤثرتر در مسیر شناسایی نقاط ضعف و قوت و توسعه ورزش ناشنوایان باشد.

کد خبر 6669025

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۵:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۵
      0 0
      پاسخ
      هر دوره در چهار ورزش رزمی مدال می گیریم بدون هر گونه توجه و توسعه و پیشرفت در ۱۴ ورزش دیگه. والیبال ما شش مدال المپیک داره الان سه دوره هست تعطیله و اعزام نمیشه. فوتبال زنان نداریم دو بعد سی سال مدال نگرفت شنا زیر صفر بودیم.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها