انتصاب جدید در ساختار کنفدراسیون ورزش‌های ناشنوایان آسیا و اقیانوسیه

زهرا داوودی نایب رئیس بانوان فدراسیون ناشنوایان ایران مشاور ارشد کمیسیون زنان کنفدراسیون ورزش‌های ناشنوایان آسیا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط‌عمومی فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان، زهرا داوودی با توجه به سوابق ارزشمند، تجارب مؤثر و نقش برجسته‌ای که در رشد و موفقیت ورزش زنان ناشنوا در ایران و منطقه داشته است، با پیشنهاد کمیسیون زنان کنفدراسیون ورزش‌های ناشنوایان آسیایی و اقیانوسیه، به عنوان مشاور ارشد کمیسیون زنان این کنفدراسیون منصوب شد.

در متن حکم صادره از سوی محمد پرگر، رئیس کنفدراسیون ورزش‌های ناشنوایان آسیا و اقیانوسیه، ضمن قدردانی از تلاش‌ها و فعالیت‌های مستمر زهرا داوودی، بر نقش کلیدی وی در توسعه ورزش زنان ناشنوا تأکید شده است.

در این حکم آمده است:
با احترام، با توجه به تجربیات ارزشمند شما در رشد و موفقیت ورزش زنان ناشنوا، با پیشنهاد کمیسیون زنان کنفدراسیون ورزش‌های ناشنوایان آسیایی و اقیانوسیه، بدینوسیله به عنوان مشاور ارشد کمیسیون زنان کنفدراسیون ورزش‌های ناشنوایان آسیایی و اقیانوسیه منصوب می‌شوید. امید است با حمایت و همراهی شما، شاهد توسعه و موفقیت هرچه بیشتر این کمیسیون باشیم.

