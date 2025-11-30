به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط‌عمومی فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان، زهرا داوودی با توجه به سوابق ارزشمند، تجارب مؤثر و نقش برجسته‌ای که در رشد و موفقیت ورزش زنان ناشنوا در ایران و منطقه داشته است، با پیشنهاد کمیسیون زنان کنفدراسیون ورزش‌های ناشنوایان آسیایی و اقیانوسیه، به عنوان مشاور ارشد کمیسیون زنان این کنفدراسیون منصوب شد.



در متن حکم صادره از سوی محمد پرگر، رئیس کنفدراسیون ورزش‌های ناشنوایان آسیا و اقیانوسیه، ضمن قدردانی از تلاش‌ها و فعالیت‌های مستمر زهرا داوودی، بر نقش کلیدی وی در توسعه ورزش زنان ناشنوا تأکید شده است.



در این حکم آمده است:

با احترام، با توجه به تجربیات ارزشمند شما در رشد و موفقیت ورزش زنان ناشنوا، با پیشنهاد کمیسیون زنان کنفدراسیون ورزش‌های ناشنوایان آسیایی و اقیانوسیه، بدینوسیله به عنوان مشاور ارشد کمیسیون زنان کنفدراسیون ورزش‌های ناشنوایان آسیایی و اقیانوسیه منصوب می‌شوید. امید است با حمایت و همراهی شما، شاهد توسعه و موفقیت هرچه بیشتر این کمیسیون باشیم.