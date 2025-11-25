به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، صبح سه شنبه در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کرمان که با حضور محسن رضایی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد گفت: امروز کلید واژه‌ی سرمایه‌گذاری و توسعه در استان کرمان فعال شده و خوشبختانه اتفاقات خوبی یا در حال وقوع است یا به نتیجه رسیده است.

وی افزود: استان کرمان در حال حاضر استانی پویا در حوزه سرمایه‌گذاری و اشتغال است.

وی با اشاره به موانع و مشکلات فرا روی توسعه استان کرمان، ادامه داد: با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری بر تفویض اختیارات به استان‌ها و همچنین اراده جدی رئیس‌جمهور در این زمینه، انتظار می‌رود افزایش اختیارات استانی بتواند گره‌های موجود را برطرف کرده و در شرایط کنونی زمینه‌ساز یک جهش توسعه‌ای در استان شود

استاندار کرمان با اشاره به نامه مکتوب خود به رئیس‌جمهور گفت: در این نامه اعلام کرده‌ام که با افزایش اختیارات استاندار در حوزه معدن، می‌توان نیمی از اهداف برنامه هفتم توسعه در بخش رشد اقتصادی معدن را محقق کرد

طالبی، افزود: موانع توسعه استان کرمان باید در سطح سران قوا در قالب راهبردهای تکلیفی کشور مطرح شود تا بتوانیم در حوزه واگذاری معادن، تکمیل زنجیره‌های فرآوری و توسعه صنایع معدنی گام‌های مؤثری برداریم.

وی به مشکلات بخش کشاورزی و ضرورت اصلاح الگوی کشت با توجه به بحران آب اشاره کرد و گفت: بخشی از استان کرمان درگیر پدیده سوخت بری است که تبعات اجتماعی جدی دارد و نیازمند بازنگری در سیاست‌های ملی است.

وی ادامه داد: در حوزه سوخت سیاست‌های موجود باعث بروز حوادث متعدد شده و طی مدت اخیر جان ۱۳ نفر از هم‌استانی‌ها از دست رفته است.

استاندار کرمان همچنین به چالش‌های مرتبط با اتباع بیگانه اشاره کرد و گفت: در این حوزه با سیاست‌های مقطعی مواجه هستیم و اتخاذ یک راهبرد بلندمدت در این حوزه ضروری است.

طالبی، با اشاره به مالیات پرداختی در استان کرمان ادامه داد: در برخی مناطق، صنایع بزرگ از جمله خودروسازی‌ها مالیات ارزش افزوده بالایی پرداخت می‌کنند، اما همان مناطق با محرومیت‌های گسترده روبه‌رو هستند؛ به‌عنوان نمونه، در یکی از شهرستان‌ها حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان مالیات پرداخت می‌شود، اما بیمارستان آن برای تکمیل، کمتر از ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که هنوز تأمین نشده و درخواست داریم بخشی از مالیات پرداختی به تکمیل زیرساخت‌ها و اجرای پروژه‌های ضروری همان مناطق اختصاص یابد.

وی با تأکید بر تعامل سازنده در سطح استان کرمان گفت: امیدواریم با رویکرد برنامه‌محوری، در مسیر گشودن افق‌های جدید و تحقق توسعه پایدار استان گام برداریم.