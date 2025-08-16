خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: ورزشگاه پارس شیراز که از سال ۱۳۷۶ کلنگ ساخت آن زده شد، پس از حدود ۲۰ سال در سال ۹۶ به صورت ناقص و نیمه تکمیل افتتاح شد و بعد از برگزاری چند مسابقه از لیگ دسته اول و صعود تیم فجر شهید سپاسی به لیگ برتر، فرسودگی نقاط مختلف آن اعم از زمین چمن و نورافکن‌ها، تیرک‌های دروازه و حتی صندلی نیمکت‌های ذخیره آن که وضعیت بسیار نابسامانی داشت، ضرورت بازسازی مجدد این ورزشگاه تازه تأسیس را نشان داد.

این ورزشگاه یکی از مهم‌ترین پروژه‌های ورزشی استان فارس، در روزهای آغازین ساختش امیدی بزرگ را در دل ورزش‌دوستان این دیار زنده کرد. طراحی اولیه آن بر مبنای استانداردهای بین‌المللی انجام شد و هدفش، فراهم کردن فضایی برای میزبانی رقابت‌های ملی و حتی بین‌المللی بود.

مسیر تکمیل این ورزشگاه با تغییرات مکرر مدیریتی، مشکلات اعتباری و توقف‌های طولانی همراه شد تا با گذشت زمان، بخشی از سازه‌ها و تأسیسات جانبی ورزشگاه در معرض عوامل طبیعی مانند باد، باران و آفتاب شدید قرار گرفت و نشانه‌هایی از فرسودگی ظاهری پیدا کرد.

ظرفیت ورزشگاه حدود ۳۷ هزار نفر است و سکوهای بتنی، دید مناسب تماشاگران به زمین، نورپردازی استاندارد و فضای مناسب رختکن‌ها، همگی گواهی بر دقت و کیفیت طراحی این سازه هستند.

پس از سال‌ها انتظار، قرار است ورزشگاه پارس شیراز با تلاش‌های صورت گرفته برای اولین بار در هفته دوم لیگ برتر فوتبال بالاخره نخستین بازی رسمی خود را تجربه کند.

این خبر، شور و شوق تازه‌ای را در میان هواداران فوتبال و ورزش‌دوستان شیراز ایجاد کرده است.

این ورزشگاه نماد سال‌ها انتظار، امید جامعه فوتبال دوست استان فارس است و حالا همه نگاه‌ها به روز افتتاح این ورزشگاه دوخته شده است؛ روزی که شاید نه فقط آغاز میزبانی یک ورزشگاه، بلکه پایان سال‌ها حسرت برای ورزش جنوب کشور باشد.

ایرادهای جدی ورزشگاه پارس رفع شده است

عبدالرحیم خداجو مدیرکل ورزش و جوانان فارس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه، پس از چندین سال انتظار مردم شیراز و استان فارس، ورزشگاه پارس آماده بهره برداری نهایی برای مسابقات لیگ برتر شده است گفت: ورزشگاه پارس که از سال ۷۶ کلنگ ساخت آن زده شد، پس از حدود ۲۰ سال در سال ۹۶ افتتاح شد. پس از چند فصل مسابقه دو تیم لیگ یکی قشقایی و فجر سپاسی در این ورزشگاه، وضعیت ضعیف چمن مسابقه بهانه‌ای بود که در سال ۱۴۰۰ پس از صعود فجر سپاسی به لیگ برتر این ورزشگاه به تعمیرات سپرده شود، ولی از آن سال تا همین چند ماه پیش، چمن این ورزشگاه نه تنها مورد بهره برداری قرار نگرفت، بلکه سایر قسمت‌های ورزشگاه هم به علت فرسودگی و جابجایی بعضی امکانات ضروری آن از جمله نورافکن‌ها و تیرک‌های دروازه تقریباً از هم پاشیده شده بود.

مدیرکل ورزش و جوانان فارس افزود: از روز گذشته سیستم روشنایی ورزشگاه وارد مدار شده و استادیوم دارای نور استاندارد و بین المللی است و همچنین فردا شب، اسکوربورد یا صفحه نمایش زمین چمن نصب و فعال می‌شود و تصویر آن بر روی مانیتور به خوبی قابل مشاهده است.

خداجو تصریح کرد: دوربین‌های تصویری مربوط به فوتبال نیز آماده شده و تصاویر آن‌ها بر روی مانیتور به وضوح دیده می‌شود.

تجهیزات ورودی و گیت‌های تماشاگران حدود ۹۰ درصد کامل شده است

مدیرکل ورزش و جوانان فارس در خصوص کیفیت چمن ورزشگاه گفت: از نظر فنی، زمین چمن ورزشگاه در وضعیت ایده‌آل و مناسب برای برگزاری مسابقات قرار دارد و در حال حاضر، نصب تجهیزات پشت دو دروازه باقی مانده است که طی سه روز آینده انجام خواهد شد. همچنین، ساخت و استراکچرهای نیمکت ذخیره‌ها در حال آماده‌سازی بوده، و اتاق‌های تخصصی نیز آماده بهره برداری است.

خداجو در بخش دیگری از این گفتگو در پاسخ به سوالی پیرامون خیابان و پارکینگ‌های منتهی به ورزشگاه پارس افزود: در بخش زیرساخت‌ها شهرداری شیراز در حال پیگیری و اجرای امکانات دسترسی و پارکینگ‌های متعدد و متنوع برای تیم‌های مهمان و تیم میزبان است تا خدمات مناسبی به تماشاگران ارائه شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر، نصب تجهیزات ورودی و گیت‌های تماشاگران حدود ۹۰ درصد کامل شده است و چند گیت دیگر باقی مانده است که تا یکی دو روز آینده نصب و راه‌اندازی می‌شود و تا ۴ شهریورماه، یعنی حدود ده روز دیگر، تمامی امکانات برای بهره‌برداری آماده خواهد شد.

ورزشگاه پارس شیراز مهم‌ترین زیرساخت ورزشی فارس است

محمد حسن اسدی شهردار شیراز در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ورزشگاه پارس نمادی از اتحاد و عشق به ورزش در شیراز است، گفت: این ورزشگاه یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های ورزشی در استان فارس محسوب می‌شود و شهرداری شیراز برای حفظ این زیرساخت مهم ورزشی تلاش خواهد کرد.

وی ادامه داد: امکانات ورزشگاه پارس نظیر پارکینگ، سرویس‌های بهداشتی، سیستم تهویه هوا باید به‌گونه‌ای طراحی و تجهیز شوند که علاوه بر شهروندان شیرازی، میهمانانی که از سایر شهرها به این ورزشگاه می‌آیند، بهترین تجربه را از حضور در آن داشته باشند.

شهردار شیراز افزود: این ورزشگاه متعلق به همه مردم و باید به شکل متحد و هماهنگ راه اندازی شود.

اسدی از اهتمام ویژه شهرداری شیراز برای تکمیل ورزشگاه پارس سخن گفت و تصریح کرد: هدف در این زمینه، کمک به ارتقای جایگاه فوتبال فارس و همچنین افزایش نشاط اجتماعی است.