علی محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین وضعیت جوی استان اظهار کرد: هوای استان طی امروز و فردا (جمعه) نیمهابری تا ابری خواهد بود و در برخی ساعات وزش باد ملایم در سطح استان پیشبینی میشود.
وی افزود: این شرایط جوی ممکن است در روز جمعه بهویژه در نواحی غربی استان، رگبارهای ضعیف و پراکندهای را به همراه داشته باشد.
زورآوند با بیان اینکه احتمال تشکیل مه نیز وجود دارد، تصریح کرد: همانند امروز، در اوایل وقت فردا بهویژه در مناطق مرطوب و کوهستانی استان، امکان تشکیل مه دور از انتظار نیست.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه در ادامه گفت: به دنبال این وضعیت، سامانهای بارشی از روز شنبه تا سهشنبه هفته آینده جو منطقه را تحت تأثیر قرار خواهد داد که ضمن افزایش نسبی دمای شبانه، کاهش محسوس دمای روزانه را نیز به همراه دارد.
وی خاطرنشان کرد: این سامانه بهتدریج سبب بارش برف و باران همراه با وزش باد نسبتاً شدید در سطح استان خواهد شد.
زورآوند در پایان تأکید کرد: شرایط ناپایدار جوی در روزهای یکشنبه تا سهشنبه بهویژه در نیمه غربی و نواحی شمالی استان از شدت بیشتری برخوردار خواهد بود و شهروندان لازم است تمهیدات لازم را مدنظر قرار دهند.
