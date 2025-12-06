به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، محققان گزارش دادند که این واکسن همچنین خطر ابتلاء به بیماری قلبی، زوال عقل و مرگ را کاهش میدهد.
طبق مطالعه جدید، بزرگسالان ۵۰ سال به بالا که واکسن زونا دریافت میکنند، موارد زیر را تجربه میکنند:
• ۵۰٪ خطر ابتلاء به زوال عقل ناشی از مشکلات جریان خون کمتر
• ۲۷٪ خطر لخته شدن خون کمتر
• ۲۵٪ خطر حمله قلبی یا سکته مغزی کمتر.
• ۲۱٪ خطر مرگ زودرس کمتر
دکتر «علی دهقانی»، پزشک داخلی در دانشکده پزشکی دانشگاه کیس وسترن رزرو در کلیولند، گفت: «زونا چیزی بیش از یک بثورات پوستی است و میتواند خطر مشکلات جدی برای قلب و مغز را افزایش دهد.»
دهقانی در یک بیانیه خبری گفت: «یافتههای مطالعه ما نشان میدهد که واکسن زونا ممکن است به کاهش این خطرات، به ویژه در افرادی که در معرض خطر بالای حمله قلبی یا سکته مغزی هستند، کمک کند.»
برای این مطالعه، محققان پروندههای سلامت بیش از ۱۷۴۰۰۰ بزرگسال را در ۱۰۷ سیستم بهداشتی ایالات متحده تجزیه و تحلیل کردند و افرادی را که واکسن زونا دریافت کرده بودند با افرادی که دریافت نکرده بودند، مقایسه کردند.
محققان خاطرنشان کردند که مطالعات قبلی نشان دادهاند که عفونت زونا میتواند عوارض قلبی و مغزی را ایجاد کند.
این یافتههای جدید نشان میدهد که واکسن زونا ممکن است به محافظت در برابر این عوارض و همچنین پیشگیری از خود زونا کمک کند.
طبق گفته مراکز کنترل و پیشگیری از بیماریهای ایالات متحده، در حال حاضر، دو دوز واکسن زونا برای بزرگسالان ۵۰ سال به بالا توصیه میشود.
مرکز کنترل و پیشگیری از بیماریها میگوید زونا در افرادی رخ میدهد که قبلاً به آبله مرغان مبتلا شدهاند، اما برای دریافت واکسن لازم نیست بدانید که آیا چنین عفونتی داشتهاید یا خیر.
ویروسی که باعث آبله مرغان میشود، واریسلا زوستر، برای دههها در سیستم ایمنی فرد خفته میماند و سپس دوباره ظاهر میشود و باعث ایجاد بثورات دردناک، سوزن سوزن شدن یا خارشدار معروف به زونا میشود.
زونا میتواند در هر سنی در میان بیماران مبتلا به آبله مرغان بروز کند، اما معمولاً افراد بالای ۵۰ سال را که تحت استرس هستند و سیستم ایمنی ضعیفی دارند، تحت تأثیر قرار میدهد.
