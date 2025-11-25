به گزارش خبرنگار مهر، مسعود امامییگانه ظهر سه شنبه در نشست با اصحاب رسانه با که با محوریت «کنفرانس جهانی سرمایهگذاری در استان ترتیب یافته بود، از آمادهسازی و تنظیم ۳۰۴ مورد زمینه سرمایهگذاری در استان اطلاع داد و اظهار کرد: این زمینهها در چارچوب پروانههای بدون عنوان، برنامههای مشارکتی و قابلیت انتقال، آماده عرضه به بخش غیردولتی میباشند که در قلمروهای گوناگونی همچون تولید، معدن، خدمات، انرژیهای پاک، کشت و صنعت، زراعت، ناحیه ویژه اقتصادی نمین، ناحیه آزاد اردبیل، جهانگردی، بهداشت و زیستبوم تعریف شدهاند که در کل به ۲۵۰ میلیارد تومان سرمایهگذاری نیازمند هستند. این دادهها به شکل دیجیتالی در دسترس سرمایهگذاران گذاشته شده است.
وی با اشاره به برنامههای طراحی شده در عرصه گردشگری، افزود: ساخت هتلهای سه، چهار و پنج ستاره، احداث مجموعههای سیاحتی، بومگردی، نوسازی و باززندهسازی ساختمانهای تاریخی، ایجاد پارکهای جنگلی و شهرک بهداشتی-درمانی.
استاندار اردبیل گفت: در بخش تولید نیز تکمیل زنجیره ارزش و رشد متعادل در زمینههایی مانند تولید کاغذ از پسماندهای کشاورزی، تکمیل چرخه تولید آهن اسفنجی و فولاد، تکمیل چرخه تولید تایر، ساخت کامیون و وانت و ماشینآلات عمرانی، گسترش صنایع کاغذی، تکمیل زنجیره کارگاههای نساجی، ارتقای معدن کانسنگ مس و تکمیل صنایع وابسته به محدوده معدنی در دست اقدام است.
امامی یگانه ادامه داد: مقصود اصلی ما در حوزه اقتصاد، تقویت بنگاههای پویا است که برای این منظور نیز ۵۰۰ میلیون دلار اعتبار از طریق صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شده و پیگیر تخصیص این منابع هستیم.
وی با اشاره به برگزاری کنفرانس سرمایهگذاری، و با توصیف اولویتهای جذب سرمایهگذار افزود: «ارجحیت اول با سرمایهگذاران مستقر در استان، پس از آن سرمایهگذاران بروناستانی (هلدینگها) و در پایان سرمایهگذاران بینالمللی است و در این گردهمایی، ۷۴ سرمایهگذار خارجی از کشورهای گوناگون به اردبیل خواهند آمد
