سرهنگ پارسا: خبرنگاران خط مقدم تبیین دستاوردهای نظام هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی پارسا بعد از ظهر دوشنبه در حاشیه اردوی راویان پیشرفت در جمع اصحاب رسانه اظهار کرد: این رویداد با عنوان بزرگ‌ترین اردوی استانی راویان پیشرفت و با هدف روایت دستاوردهای نظام در سطح استان برگزار شده است.

وی با بیان اینکه در این برنامه ۲۵۰ خبرنگار از سراسر گیلان حضور داشتند، گفت: شرکت‌کنندگان از حداقل ۲۰ عرصه پیشرفت در استان بازدید کرده‌اند و این روند تا پایان سال ادامه خواهد داشت.

مسئول بسیج رسانه گیلان با تأکید بر اینکه اصحاب رسانه به عنوان راوی، مبلغ و مفسر نقش مهمی در تبیین عرصه‌های پیشرفت دارند، اضافه کرد: هدف اصلی این رویداد، بازنمایی ظرفیت‌ها و دستاوردهای نظام برای جامعه است.

سرهنگ پارسا همچنین با اشاره به تلاش بیگانگان برای ایجاد ناامیدی و سیاه‌نمایی در فضای داخلی جامعه گفت: در استان و کشور ظرفیت‌های ارزشمند و متعددی وجود دارد که نیازمند آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی صحیح است.

روایتی از توان تولید داخل در بازدید راویان پیشرفت

گفتنی است؛ در جریان این اردوی رسانه‌ای، اصحاب رسانه از چند واحد تولیدی نمونه در شهرک صنعتی رشت نیز بازدید کردند.

در نخستین بخش این بازدیدها، خبرنگاران از یک شرکت تولیدکننده لوازم‌التحریر بازدید کردند؛ مجموعه‌ای که با تولید بیش از ۲۰۰ نوع کالا و در نمایندگی لنگرود با عرضه بیش از ۵۰۰ قلم محصول، به‌طور متوسط ماهانه حدود ۵۰۰ هزار کیلو انواع ملزومات اداری و تحصیلی تولید می‌کند.

یکی از اهداف اصلی این مجموعه، اشتغال‌زایی برای فارغ‌التحصیلان تحت پوشش کمیته امداد عنوان شد؛ به‌گونه‌ای که مددجویان ضمن کسب درآمد، مهارت‌آموزی و تجربه کاری نیز به دست می‌آورند.

براساس اعلام مدیران مجموعه، افزایش حجم تولید و ورود به بازار صادراتی از برنامه‌های محوری این شرکت است و مقرر شده از فروردین سال آینده صادرات به کشورهای منطقه آغاز شود.

در ادامه این رویداد، راویان پیشرفت از شرکت تولیدکننده محصولات گرمایشی و سرمایشی نیز بازدید کردند؛ مجموعه‌ای که فعالیت خود را همزمان با پیروزی انقلاب اسلامی آغاز کرده و طی چهار دهه توانسته است به یکی از برندهای معتبر این حوزه تبدیل شود.

تولیدات این شرکت شامل انواع رادیاتور، پکیج دیواری، کولر و… است که بنا بر اعلام مدیران مجموعه، بیش از ۶۰ درصد نیاز بازار داخلی را تأمین می‌کند. این واحد تولیدی حدود ۲ هزار فرصت شغلی مستقیم و ۱۰ هزار فرصت شغلی غیرمستقیم ایجاد کرده است.

محصولات این شرکت امروز با افتخار به بیش از ۳۰ کشور دنیا از جمله ایتالیا، اسپانیا، آلمان، فرانسه و روسیه صادر می‌شود و این مجموعه تاکنون سه بار عنوان صادرکننده نمونه کشور را کسب کرده است.

سیاست‌های اصلی این شرکت نیز حفظ و توسعه نیروی انسانی، بهبود خطوط تولید و گسترش بازارهای صادراتی اعلام شد.