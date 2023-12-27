اردوی «راویان پیشرفت»حرکتی برای بیان دستاوردهای انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت رشیدی ظهر چهارشنبه در بازدید اصحاب رسانه از یکی از واحدهای تولیدی استان کردستان اظهار کرد: اردوی راویان پیشرفت یکی از طرح‌های ملی است که بسیج رسانه در استان کردستان نیز با بازدید اصحاب رسانه از واحدهای تولیدی زمینه معرفی دستاوردهای انقلاب اسلامی در این استان را فراهم کرده است.

وی با اشاره به اینکه این دومین بار است که اردوی راویان پیشرفت با حضور اصحاب رسانه در استان برگزار می‌شود، افزود: بازدید از واحد تولیدی بارز کردستان در این اردو برای اصحاب رسانه معرفی و اقدامات انجام شده در خصوص خط تولید و نیروهای بومی جوان این واحد تشریح شد.

رئیس بسیج رسانه کردستان عنوان کرد: اردوی راویان پیشرفت در حوزه‌های مختلف از جمله عمرانی، صنعتی و اقتصادی انجام می‌شود و در سومین دوره اردوی ویژه اصحاب رسانه نیز از دیگر طرح‌های استان بازدید خواهد شد.

رشیدی اضافه کرد: در این بازدید عکاسان خبری و خبرنگاران رسانه‌های استان حضور داشتند و سعی براین است تا از طرح‌های تولیدی و صنعتی و عمرانی شهرهای استان نیز بازدیدهایی در قالب راویان پیشرفت اجرا شود.

وی خاطرنشان کرد: اردوی راویان پیشرفت برای اقشار مختلف توسط بسیج استان برگزار خواهد شد.

گفتنی است؛ نخستین دوره این اردو در کردستان خرداد امسال در بازدید از پروژه آب‌رسانی شهرستان قروه انجام شد و دومین اردو نیز از شرکت بارز کردستان که از مصوبات سفر پر خبر و برکت رهبر معظم انقلاب در سال ۱۳۸۸ به استان است، انجام شد.