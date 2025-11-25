به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی عبادی گفت: در ساعت ۱۱:۲۷ سه شنبه ۴ آذر ۱۴۰۴، گزارشی مبنی بر واژگونی سواری پژ و۴۰۵ در کیلومتر ۸۵ جاده نی ریز به سیرجان به هلالاحمر اعلام شد.
وی اضافه کرد: بلافاصله نجات گران هلالاحمر با خودرو نجات به محل حادثه اعزام شدند.
رئیس شعبه جمعیت هلال احمر شهرستان نیریز تصریح کرد: این حادثه ۲ فوتی و ۲ مصدوم زن ۴۵ و ۵۰ ساله و یک کودک ۱۲ ساله به همراه داشت که نجات گران پس از ارزیابی و ایمن سازی، به تثبیت صحنه، رهاسازی با ست هیدرولیک و انجام کمکهای اولیه اقدام کردند و سپس مصدومان را برای ادامه مراحل درمان به عوامل اورژانس و فوتیها را به نیروی انتظامی تحویل دادند.
