  1. استانها
  2. فارس
۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۸:۴۰

حادثه رانندگی در محور نی‌ریز- سیرجان ۲ فوتی و ۳ مصدوم به همراه داشت

حادثه رانندگی در محور نی‌ریز- سیرجان ۲ فوتی و ۳ مصدوم به همراه داشت

نی ریز- رئیس شعبه جمعیت هلال احمر شهرستان نی‌ریز گفت: حادثه واژگونی یک دستگاه پژو ۴۰۵ در محور نی‌ریز_سیرجان؛ ۲ فوتی و ۳ مصدوم به همراه داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی عبادی گفت: در ساعت ۱۱:۲۷ سه شنبه ۴ آذر ۱۴۰۴، گزارشی مبنی بر واژگونی سواری پژ و۴۰۵ در کیلومتر ۸۵ جاده نی ریز به سیرجان به هلال‌احمر اعلام شد.

وی اضافه کرد: بلافاصله نجات گران هلال‌احمر با خودرو نجات به محل حادثه اعزام شدند.

رئیس شعبه جمعیت هلال احمر شهرستان نی‌ریز تصریح کرد: این حادثه ۲ فوتی و ۲ مصدوم زن ۴۵ و ۵۰ ساله و یک کودک ۱۲ ساله به همراه داشت که نجات گران پس از ارزیابی و ایمن سازی، به تثبیت صحنه، رهاسازی با ست هیدرولیک و انجام کمک‌های اولیه اقدام کردند و سپس مصدومان را برای ادامه مراحل درمان به عوامل اورژانس و فوتی‌ها را به نیروی انتظامی تحویل دادند.

کد خبر 6668268

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها