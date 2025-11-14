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۲۳ آبان ۱۴۰۴، ۹:۱۷

۳ حادثه رانندگی پیاپی در محورهای فارس ۱۶ مصدوم برجا گذاشت

۳ حادثه رانندگی پیاپی در محورهای فارس ۱۶ مصدوم برجا گذاشت

شیراز- مدیر روابط‌ عمومی مرکز اورژانس فارس، از وقوع سه حادثه رانندگی در محورهای مختلف استان فارس با ۱۶ مصدوم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا وکیل زاده گفت: عصر پنجشنبه در محور مرودشت – سعادت شهر (محور قدیم، رو به روی شهر استخر) برخورد دو خودروی پژو پارس و پراید منجر به مصدومیت ۶ نفر شد که پس از انجام اقدامات اولیه درمانی، با سه دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان مطهری مرودشت منتقل شدند.

وی افزود: همچنین دقایقی بعد در حادثه‌ای دیگر بر اثر انحراف یک دستگاه وانت پیکان در زرقان – بند امیر، دوراهی ده میدان رخ داد که در پی آن ۵ نفر مصدوم و با حضور به موقع کارشناسان اورژانس و ارائه اقدامات درمانی، برای ادامه درمان به بیمارستان مطهری مرودشت منتقل شدند.

مدیر روابط عمومی مرکز اورژانس فارس تصریح کرد: در حادثه سوم و در محور شیراز – اصفهان، قبل از قادرآباد به دلیل واژگونی یک دستگاه پراید اتفاق افتاد که در این حادثه نیز ۵ نفر مصدوم شدند؛ پس از دریافت خدمات پیش بیمارستانی، برای ادامه درمان به بیمارستان حضرت سیدالشهدا قادرآباد انتقال یافتند.

کد مطلب 6655267

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