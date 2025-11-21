۸ مصدوم بر اثر تصادف ۲ خودرو در جاده لار-جهرم

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی شریف زاده گفت: در ساعت ١۶:١٠ روز جمعه ۳۰ آبانماه، گزارشی مبنی بر تصادف پژو ۴٠۵ و وانت مزدا در کیلومتر ٣۵ جاده لار - جهرم به هلالاحمر اعلام شد.
وی ادامه داد: بلافاصله دو تیم از نجات گران هلالاحمر با خودرو آمبولانس و نجات به محل حادثه اعزام شدند.
سرپرست جمعیت هلالاحمر لارستان افزود: این حادثه یک مصدوم مرد، ۵ مصدوم زن و ٢ کودک به همراه داشت که پس از ارزیابی و انجام اقدامات پیشبیمارستانی توسط نجات گران، مصدومان برای ادامه مراحل درمان، به عوامل اورژانس تحویل داده شدند.
نظر شما