۳۰ آبان ۱۴۰۴، ۱۸:۳۵

۸ مصدوم بر اثر تصادف ۲ خودرو در جاده لار-جهرم

لارستان- سرپرست جمعیت هلال‌احمر لارستان گفت: بر اثر تصادف پژو ۴٠۵ و وانت مزدا در جاده لار - جهرم ، ۸ نفر مصدوم شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی شریف زاده گفت: در ساعت ١۶:١٠ روز جمعه ۳۰ آبان‌ماه، گزارشی مبنی بر تصادف پژو ۴٠۵ و وانت مزدا در کیلومتر ٣۵ جاده لار - جهرم به هلال‌احمر اعلام شد.

وی ادامه داد: بلافاصله دو تیم از نجات گران هلال‌احمر با خودرو آمبولانس و نجات به محل حادثه اعزام شدند.

سرپرست جمعیت هلال‌احمر لارستان افزود: این حادثه یک مصدوم مرد، ۵ مصدوم زن و ٢ کودک به همراه داشت که پس از ارزیابی و انجام اقدامات پیش‌بیمارستانی توسط نجات گران، مصدومان برای ادامه مراحل درمان، به عوامل اورژانس تحویل داده شدند.

