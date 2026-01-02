به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاعرسانی حج و زیارت، حجتالاسلام والمسلمین سید عبدالفتاح نواب نماینده ولیفقیه در امور حج و زیارت و علیرضا رشیدیان رئیس سازمان حج و زیارت، روز جمعه با استقبال سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در جده، رئیس دفتر نمایندگی سازمان حج و زیارت در عربستان و جمعی از مسئولان ستادی، وارد مدینه منوره شدند.
علیرضا رشیدیان در بدو ورود، هدف از این سفر را بازدید از روند ارائه خدمات به معتمرین عمره مفرده و پیگیری آخرین اقدامات اجرایی و هماهنگیهای لازم برای برگزاری حج تمتع آینده و عمره سال آتی عنوان کرد.
وی افزود: امیدواریم با برنامهریزیهای صورتگرفته و همکاری مناسب کشور میزبان، زمینه برگزاری حجی ایمن، عزتمندانه و در شأن زائران کشورمان فراهم شود و زائران بتوانند در فضایی آکنده از امنیت، کرامت و آرامش از بهرههای معنوی و فرهنگی این سفر عبادی برخوردار شوند.
گفتنی است اعزام زائران عمره مفرده در ماههای رجب و شعبان در حال انجام بوده و این اعزامها تا دهم فروردینماه ادامه خواهد داشت.
