جواد شاد در گفتگو با خبرنگار مهر، با بيان اين كه در حال حاضر بيش از 90 درصد از ظرفيت كاروان‌هاي حج عمره مفرده در خراسان شمالي تكميل شده است، اظهار داشت: ثبت‌نام از عمره گذاران در استان از ششم آذر شروع شده و بر اساس برنامه، امسال دو هزار و 81 زائر از اين استان در قالب 15 كاروان حج عمره مفرده به زيارت خانه خدا نائل مي شوند.

به گفته وي اعزام زائران عمره مفرده خراسان شمالي امسال از شانزدهم دي ماه آغاز مي شود و تا سوم فروردين ماه سال آينده ادامه دارد.

شاد اظهار كرد: متقاضيان عمره مفرده دارای اسناد هشت میلیون ریالی استان، تا اولويت شماره 400 مي توانند نسبت به ثبت نام در كاروان هاي حج اقدام كنند.

او در ادامه از كاهش هزينه هاي حج عمره مفرده در سال جاري خبر داد گفت: امسال هزينه‌هاي حج عمره مفرده به نسبت پارسال 15 تا 20 درصد كمتر شده است.

شاد اضافه كرد: در حالي كه پارسال هزينه اعزام به حج عمره مفرده حداقل 22 ميليون و حداكثر 31 ميليون ريال بود اين ميزان امسال به 24 تا 26 ميليون ريال كاهش يافته است.

به گفته وي بر اين اساس امسال 15 تا 20 درصد هزينه اعزام به حج عمره مفرده كمتر شده است.

رييس سازمان حج و زيارت خراسان شمالي در پايان از متقاضيان عمره اين استان كه هنوز گذرنامه خود را دريافت نكرده‌اند خواست كه هر چه سريع‌تر نسبت به اخذ گذرنامه معتبر اقدام نمايند.