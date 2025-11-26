مقام روس: برای سخن گفتن درباره نتایج مذاکرات زود است

به گزارش خبرگزاری مهر، «لئونید اسلوتسکی» مشاور رئیس جمهور روسیه و رئیس کمیته بین الملل دومای این کشور در مصاحبه با شبکه خبری الجزیره گفت: ما آماده مذاکره درخصوص اوکراین هستیم و برای سخن گفتن درباره نتایج آن زود است.

وی با تاکید بر اینکه برخی بندهای توافق محرمانه تلقی می‌شوند و نمی‌توان درباره آنها صحبت کرد، افزود: فشارهای آمریکا مواضع اوکراین را مثبت‌تر می‌سازد.

رئیس کمیته امور بین الملل مجلس دومای روسیه اظهار داشت: معتقدیم گفتگوها میان واشنگتن و کی‌یف شانس موفقیت دارد.

وی افزود: مسائلی وجود دارد که ترامپ آن‌ها را مطرح کرده و عقب‌نشینی از آن‌ها برای ما غیرممکن است. منتظر اصلاحات پیشنهادی بر روی سند آمریکایی هستیم تا موضع خود را اعلام کنیم.

این مقام روس تاکید کرد که کشورش هیچ انعطافی برای پذیرش تفکر نازی در دولت اوکراین نشان نخواهد داد.

گفتنی است که دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا در تازه‌ترین اظهاراتش درباره اوکراین مدعی شد که پیشرفت‌هایی درخصوص حل بحران اوکراین حاصل شده است.