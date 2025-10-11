  1. استانها
  2. ایلام
۱۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۰۱

گرامیداشت هفتمین روز شهادت سردار شهید حاج «نظر همتی»در ایلام برگزار شد

ایلام - آیین گرامیداشت هفتمین روز شهادت سردار شهید حاج «نظر همتی» در ایلام برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح روز شنبه با شکوهی خاص و در فضایی آکنده از عطر ایثار و معنویت، مراسم بزرگداشت هفتمین سالروز شهادت سردار رشید اسلام، شهید حاج نظر همتی صبح روز شنبه نوزدهم مهرماه ۱۴۰۴ در سجد جامع شهر ایلام برگزار شد.

در این آیین حماسی، استاندار ایلام و معاونین، فرمانده سپاه امیرالمؤمنین(ع) استان، فرماندهان نیروهای نظامی و انتظامی، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان، جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی، خانواده‌های معظم شهدا و جانبازان، و خیل عظیم مردم ولایتمدار ایلام حضور پرشوری داشتند.

در پایان مراسم، حاضرین با قرائت فاتحه و ادای احترام به مقام شامخ شهدا، عهدی دوباره با آرمان‌های شهیدان بستند و تأکید کردند که راه شهیدان همواره زنده و پررهرو خواهد ماند.

