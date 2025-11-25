‌به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، یکی از بازماندگان جنایت‌های نیروهای واکنش سریع، مردی ۳۴ ساله به نام خلیل است که توانسته با پای پیاده از شهر الفاشر، مرکز ایالت دارفور شمالی، به شهر الطویله در ۶۸ کیلومتری آن بگریزد.

وی روایت هولناک خود را برای سازمان عفو بین‌الملل بازگو کرده و می‌گوید هنگامی که شبه‌نظامیان به سوی ۲۰ مرد شلیک کردند و دست‌کم ۱۷ نفر را کشتند؛ وی مجبور شده که وانمود کند مرده است.

وی گفته که «آن‌ها مردم را مثل مگس می‌کشتند.»

طبق گزارش عفو بین‌الملل، جنایات نیروهای واکنش سریع تنها به قتل غیرنظامیان محدود نیست، بلکه شامل ربودن و تجاوز نیز می‌شود. این سازمان بر اساس روایت ۲۸ بازمانده، اقدامات این نیروها در الفاشر را «جنایات جنگی» توصیف کرده و خواستار محاکمه عاملان شده است.

یکی دیگر از بازماندگان به نام بدر، ۲۶ ساله، گفت که همراه پنج نفر دیگر ربوده شد و به روستایی نزدیک الفاشر برده شدند. او توضیح داد که نیروهای واکنش سریع سالمندان همراهشان را با رگبار گلوله کشتند و سپس از خانواده‌ها درخواست ۸ هزار دلار فدیه (باج) کردند. در یک مورد، فردی که خانواده‌اش نتوانست پول را بپردازد، جلوی دوربین و در برابر چشمان خانواده‌اش اعدام شد.

زنان نیز قربانیان اصلی این خشونت‌ها بودند. کلثوم، زن ۲۹ ساله، روایت کرد که در اردوگاه زمزم پس از جداسازی زنان از مردان، بارها مورد تجاوز قرار گرفت. او گفت حدود ۱۱ زن جوان‌تر انتخاب شدند و همه آن‌ها به همین سرنوشت دچار شدند.

«آگنس کالامارد»، دبیر کل سازمان عفو بین‌الملل، خواستار تحقیق فوری درباره این جنایات و توقف حملات وحشیانه علیه غیرنظامیان شد. در همین حال، ایالت‌های کردفان شمالی، غربی و جنوبی همچنان صحنه درگیری‌های شدید میان ارتش سودان و نیروهای واکنش سریع هستند؛ جنگی که از آوریل ۲۰۲۳ آغاز شده و تاکنون ده‌ها هزار کشته و حدود ۱۳ میلیون آواره بر جای گذاشته است.







