به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل دهستانی صبح چهارشنبه در نشست شورای اطلاع‌رسانی استان یزد با اشاره به ضرورت تحول در فعالیت‌های شورای اطلاع‌رسانی تصریح کرد: ارتباط مؤثر و دوسویه با مردم و افکار عمومی باید به محور اصلی تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات این شورا تبدیل شود و باید از تجربه‌های موفق سایر استان‌ها برای طراحی این شیوه‌نامه تحولی استفاده شود.

دهستانی در ادامه، بر پرهیز از ایجاد ساختارهای تکراری و غیرضروری در ذیل شورای اطلاع‌رسانی استان تأکید نمود و افزود: تمرکز این شورا باید بر برنامه‌ریزی‌های کنشی و اقدام‌های مؤثر در فضای رسانه‌ای باشد.

وی گفت: در دنیای پرشتاب ارتباطات، صرفاً واکنش به اخبار کافی نیست و طراحی برنامه‌هایی با ابتکار، سرعت عمل و تولید محتوای هدفمند، می‌تواند جایگاه رسانه‌ای استان را تقویت کند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد همچنین بر ضرورت ایجاد حلقه‌های ارتباطی مؤثر میان شورای اطلاع‌رسانی با شوراها، ستادها و کمیسیون‌های مختلف استان تأکید کرد.

وی از دستگاه‌های اجرایی خواست تا گزارش‌های شفاف و مستندی از فعالیت‌های خود در اختیار رسانه‌ها قرار دهند تا تعامل سازنده‌ای میان مدیران و افکار عمومی شکل گیرد.

دهستانی خاطرنشان کرد: پاسخ‌گویی به رسانه‌ها بخش مهمی از مسئولیت اجتماعی مدیران است و این تعامل به انسجام و هماهنگی بیشتر در سطح استان منجر خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیت بالای فضای مجازی، از ضرورت تشکیل کارگروه فعالان این حوزه زیرمجموعه شورای اطلاع‌رسانی خبر داد.

دهستانی تأکید کرد: رصد و جریان‌شناسی رسانه‌ای و اجتماعی باید به عنوان مأموریتی مستمر در دستور کار شورا قرار گیرد تا بتوان با تحلیل دقیق افکار عمومی، خط‌مشی‌های مؤثر اطلاع‌رسانی در موضوعات کلانی همچون انتخابات، کم‌آبی و مسائل اتباع خارجی را تدوین کرد.