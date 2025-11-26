نمایشگاه پاییزه سیریک با عرضه کالاهای مورد نیاز مردم گشایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید ترکمانی پور در حاشیه بازگشایی این نمایشگاه اظهار داشت: نمایشگاه پاییزه سیریک با هدف حمایت از مصرفکنندگان، تنظیم بازار و فراهم کردن شرایط خرید ارزانتر برای خانوادهها در محل نمایشگاه دائمی شهرستان برپا شده است.
رئیس اداره صمت سیریک افزود: در این نمایشگاه، غرفههای عرضهکننده کالاهای اساسی، پوشاک، کیف و کفش، لوازمالتحریر و سایر نیازمندیهای فصل پاییز حضور دارند و تمامی عرضهکنندگان موظف هستند کالاهای خود را با ۲۰ درصد تخفیف ارائه کنند.
وی تصریح کرد: این نمایشگاه به مدت ۱۰ روز، تا ۱۴ آذر ماه، دایر خواهد بود، و شهروندان میتوانند در این مدت، مایحتاج خود را با قیمت مناسبتر تهیه کنند.
وی اضافه کرد: برگزاری این نمایشگاه علاوه بر کمک به خانوادهها در مدیریت هزینههای معیشتی، به ایجاد رقابت سالم میان عرضهکنندگان نیز کمک میکند.
ترکمانی پور، با تأکید بر اینکه نظارت کامل بر کیفیت و قیمت کالاها در طول برگزاری نمایشگاه انجام میشود، گفت: تیمهای بازرسی اداره صمت، اتاق اصناف و دستگاههای ناظر به صورت مستمر در نمایشگاه حضور دارند تا عرضه کالاها بر اساس ضوابط تعیینشده صورت گیرد.
وی در پایان از شهروندان خواست با مراجعه به نمایشگاه ایجادشده، از کالاهای متنوع و قیمتهای مناسب استفاده کنند و افزود: امیدواریم این نمایشگاه بتواند بخشی از نیازهای شهروندان را تأمین کند.
