حجت‌الاسلام سید جواد حسینی‌کیا در گفتگو با خبرنگار مهر، و همزمان با حضور اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس و معاونان وزارت صمت در استان کرمانشاه، در بازدید از واحدهای صنعتی این شهرستان درباره روند رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی توضیحاتی ارائه کرد.

حسینی‌کیا با اشاره به هدف نظارتی این سفر گفت: کمیسیون صنایع برای بررسی میدانی مسائل استان وارد کرمانشاه شده و در سنقر نیز مجموعه‌ای از واحدهای صنعتی را از نزدیک مشاهده کردیم. برخی واحدها مشکلات خاص و تخصصی دارند و برای آن‌ها در تهران جلسه اختصاصی کمیسیون برگزار می‌کنیم. بخشی از مسائل نیز همین‌جا با هماهنگی مسئولان استانی و ملی قابل حل است و تفاهم‌های اولیه انجام شد.

وی با بیان اینکه نتیجه این بازدیدها می‌تواند به رونق واحدهای صنعتی و معدنی شهرستان منجر شود، افزود: فردا نشست گسترده‌ای با حضور فعالان اقتصادی، معاونان وزارت صمت، و احتمالاً شخص وزیر و رئیس بانک صنعت و معدن برگزار خواهد شد تا تصمیم‌های اجرایی و حمایتی برای تقویت تولید در استان اتخاذ شود.

نماینده مردم سنقر تأکید کرد: ما بخشی از مشکلات واحدهای تولیدی شهرستان را در همین سفر پیگیری و حل می‌کنیم و بخش دیگری که نیاز به هماهنگی ملی دارد، در مرکز دنبال خواهد شد. کمیسیون صنایع نیز یک جلسه اختصاصی برای بررسی مسائل سنقر برگزار می‌کند تا موضوعات به نتیجه عملی برسد.

حسینی‌کیا در پایان با اشاره به همراهی رضا علیزاده رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس و اعضای کمیسیون گفت: این سفر فرصتی است تا با هم‌افزایی ظرفیت‌های استانی و ملی، گام‌های مؤثری برای توسعه اقتصادی شهرستان برداشته شود.