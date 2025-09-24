آغاز عملیات اجرایی پست ۶۳/۲۰ کیلوولت شهرک صنعتی سنقر و کلیایی

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر الفتینیا مدیرعامل شرکت برق منطقهای غرب عصر چهارشنبه در آیین آغاز عملیات اجرایی پست ۶۳/۲۰ کیلوولت شهرک صنعتی شهرستان سنقر و کلیایی با حضور منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه و حجتالاسلام والمسلمین جواد حسینیکیا نماینده مردم سنقر در مجلس شورای اسلامی، از اهمیت این پروژه برای توسعه صنعتی و انرژی شهرستان سخن گفت.
الفتینیا با تبریک هفته دفاع مقدس و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای شهرستان، اظهار داشت: با توجه به حضور صنایع جدید و صنایع انرژیبر در شهرک صنعتی سنقر، تأمین برق پایدار برای این واحدها ضروری است و این پروژه حاصل پیگیریهای مستمر نماینده مردم، استاندار و فرماندار شهرستان است.
وی افزود: با آغاز عملیات اجرایی پست ۶۳/۲۰ کیلوولت، ظرفیت بارگیری بهتر برای شرکت توزیع فراهم میشود و با سرمایهگذاری بالغ بر ۶۷۰ میلیارد تومان، این پروژه ارزشمند جایگزین یکی از قدیمیترین پستهای برق منطقهای غرب شده است.
مدیرعامل شرکت برق منطقهای غرب تصریح کرد: به همراه این پروژه، خط و پستهای دیگر با مجموع اعتبار حدود هزار و پانصد میلیارد تومان در دست اقدام هستند که بخش عمدهای از آن یعنی حدود هزار و دویست میلیارد تومان آماده بهرهبرداری است. وی تأکید کرد که خط سوم السیستم ظرف دو تا سه ماه آینده برقدار میشود و پست مربوطه نیز تا پایان سال تکمیل خواهد شد.
الفتینیا در پایان از حمایتها و پیگیریهای استاندار کرمانشاه و حجتالاسلام حسینیکیا قدردانی کرد و برای تمامی دستاندرکاران پروژه آرزوی موفقیت و سلامتی نمود و ابراز امیدواری کرد که این پروژه در سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی افتتاح و به بهرهبرداری برسد.
