بیمه شخص ثالث اقساطی با تخفیف از طریق بیمه بازار فعال شد

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، با افزایش هزینهها، پرداخت نقدی بیمه شخص ثالث برای بسیاری از رانندگان دشوار شده است. اما بیمه بازار راهحلی ساده و اقتصادی ارائه داده است، خرید بیمه شخص ثالث بهصورت اقساطی، بدون چک، سفته یا پیشپرداخت. حالا میتوانید به راحتی و فقط با چند کلیک، بیمهنامهتان را تمدید کنید و از پوشش کامل بدون فشار مالی بهرهمند شوید.
چرا خرید بیمه شخص ثالث مهم است؟
بیمه شخص ثالث تنها بیمهنامهای است که برای تمام دارندگان خودرو در ایران اجباری است. دلیل این الزام ساده اما حیاتی است؛ در صورت بروز تصادف، ممکن است خسارتهای سنگینی به افراد دیگر وارد شود. در چنین شرایطی، اگر بیمه شخص ثالث نداشته باشید، جبران این هزینهها تماماً بر عهده خودتان خواهد بود. بر اساس قوانین راهنمایی و رانندگی، نبود این بیمه میتواند پیامدهای جدی بهدنبال داشته باشد؛ از جریمههای سنگین گرفته تا توقیف خودرو. علاوه بر آن، اگر حادثهای رخ دهد و راننده فاقد بیمهنامه باشد، نهتنها باید تمام خسارات را شخصاً پرداخت کند، بلکه ممکن است با پیگرد قانونی نیز مواجه شود. به همین دلیل است که داشتن بیمه شخص ثالث، تنها یک انتخاب نیست، بلکه یک الزام قانونی و یک ضرورت مالی برای هر راننده محسوب میشود.
چالش پرداخت نقدی بیمه و راهحل جدید
با افزایش چشمگیر هزینهها در سالهای اخیر، پرداخت یکجای بیمه شخص ثالث برای بسیاری از رانندگان به معضلی جدی تبدیل شده است. در حالی که تمدید بیمه شخص ثالث یک الزام قانونی است، بسیاری از افراد بهخاطر محدودیت بودجه، ناچارند تا روزهای پایانی اعتبار بیمهنامه خود صبر کنند یا حتی برای مدتی بدون بیمه رانندگی کنند، کاری که میتواند پرخطر و پرهزینه باشد.
از سوی دیگر، گزینههای سنتی برای خرید بیمه بهصورت قسطی نیز چندان آسان نبودهاند. نیاز به ارائه چک، سفته یا ضامن باعث میشود بسیاری از افراد نتوانند از این تسهیلات استفاده کنند و در نتیجه، یا بیمه خود را به تاخیر میاندازند یا مجبور به پرداخت نقدی و سنگین میشوند. اما حالا یک راهحل کاملاً متفاوت و هوشمندانه در دسترس است؛ بیمه شخص ثالث اقساطی از بیمه بازار. این طرح نوآورانه، خرید بیمه را برای همه آسان کرده است. شما میتوانید بدون نیاز به چک، بدون سفته، حتی بدون پیشپرداخت، بیمهنامه شخص ثالث خود را دریافت کنید و مبلغ آن را در چند قسط پرداخت کنید.
بیمه شخص ثالث اقساطی چیست و چه مزایایی دارد؟
بیمه شخص ثالث اقساطی، همان پوشش کامل بیمهای را ارائه میدهد که در حالت نقدی دریافت میکنید، با این تفاوت که دیگر لازم نیست مبلغ کامل بیمهنامه را بهصورت یکجا پرداخت کنید. در این روش، هزینه بیمهنامه به چند قسط تقسیم میشود و شما تنها با پرداخت قسط اول و انجام احراز هویت دیجیتال، میتوانید بیمهنامه معتبر خود را دریافت کنید.
در گذشته، برای خرید بیمه بهصورت اقساطی معمولاً نیاز به ارائه چک، سفته یا ضامن بود. اما بیمه بازار این فرآیند را به شکل کامل دیجیتال و بدون نیاز به ضمانتهای سنتی باز طراحی کرده است. حالا دیگر خبری از مراجعه حضوری یا دوندگیهای بانکی نیست. پس از پرداخت قسط اول و انجام مراحل ساده اعتبارسنجی آنلاین، بیمهنامه شما صادر شده و نسخه دیجیتال آن در پنل کاربریتان قرار میگیرد. برخی شرکتها حتی نسخه فیزیکی بیمهنامه را نیز برایتان ارسال میکنند.
مزایای بیمه اقساطی از بیمه بازار
خرید بیمه اقساطی از بازار آنلاین بیمه فقط یک راهحل ساده برای پرداخت آسانتر نیست، بلکه مجموعهای از مزایا را در اختیار شما قرار میدهد که تجربهای نوین و بدون دردسر از خرید بیمه را رقم میزند. در ادامه، مهمترین ویژگیها و مزایای این خدمت را مرور میکنیم:
بدون نیاز به چک، سفته یا ضامن: فرایند خرید کاملاً بدون ضمانتهای سنتی انجام میشود. حتی اگر دسته چک نداشته باشید، باز هم میتوانید بیمهنامه اقساطی دریافت کنید.
پرداخت بدون سود یا کارمزد: برخلاف برخی روشهای اقساطی دیگر، در بیمه بازار هیچ هزینه اضافهای بابت قسطبندی دریافت نمیشود. مبلغ نهایی دقیقاً برابر با حالت نقدی است.
فرآیند کاملاً آنلاین: بدون نیاز به مراجعه حضوری، تنها با چند کلیک ساده، بیمهنامه شما صادر میشود.
امکان مقایسه و انتخاب هوشمند: قبل از خرید، میتوانید شرایط شرکتهای بیمه مختلف را با هم مقایسه کرده و بهترین گزینه را مطابق نیاز و بودجه خود انتخاب کنید.
پشتیبانی ۲۴ ساعته: تیم پشتیبانی بیمه بازار در تمام مراحل خرید و پس از آن همراه شماست تا تجربهای بدون دغدغه داشته باشید.
دسترسی به بیمه بدنه اقساطی نیز فراهم است: در صورت تمایل، میتوانید بیمه بدنه خودروی خود را هم بهصورت اقساطی و آنلاین تهیه کنید.
بیمه بازار با طراحی این سرویس، خرید بیمه را از یک کار پیچیده و پرهزینه، به تجربهای راحت، قابلمدیریت و هوشمندانه تبدیل کرده است.
معرفی شرکتهای بیمهای و شرایط اقساط
یکی از ویژگیهای مهم بیمه بازار، تنوع بالای شرکتهای بیمهگری است که امکان خرید بیمه شخص ثالث بهصورت اقساطی را فراهم کردهاند. هر شرکت شرایط متفاوتی برای پرداخت اقساط در نظر گرفته که میتوانید بر اساس نیاز خود انتخاب کنید.
|
نام شرکت بیمه
|
میزان پیشپرداخت
|
تعداد اقساط
|
نکات و توضیحات
|
بیمه سامان
|
بدون پیشپرداخت
|
۶ قسط
|
صدور آنلاین و فوری بیمهنامه
|
بیمه تعاون
|
بدون پیشپرداخت
|
۶ قسط
|
بدون نیاز به چک یا سفته
|
بیمه دی
|
۱۵٪ پیشپرداخت
|
۸ قسط
|
امکان انتخاب اقساط طولانیتر
|
بیمه سینا
|
بدون پیشپرداخت
|
۶ قسط
|
مناسب برای خودروهای شخصی و سواری
|
بیمه معلم
|
۱۵٪ پیشپرداخت
|
۸ قسط
|
قابلیت پرداخت آنلاین اقساط
|
بیمه ایران
|
۵۰٪ پیشپرداخت
|
۵ قسط
|
پرداخت خسارت تنها پس از تسویه کامل اقساط
|
بیمه پارسیان
|
۲۵٪ پیشپرداخت
|
۵ قسط
|
مناسب برای خودروهای تجاری و تاکسیها
آیا بیمه اقساطی همان پوشش بیمه نقدی را دارد؟
یکی از پرسشهای متداول بین خریداران بیمه شخص ثالث این است که آیا در صورت خرید بیمه بهصورت اقساطی، سطح پوشش و خدمات آن با بیمه نقدی تفاوتی دارد یا نه؟ پاسخ کوتاه این است: خیر، تفاوتی ندارد. بیمهنامه اقساطی از نظر میزان پوشش خسارتهای مالی و جانی، سقف تعهدات، خدمات و اعتبار قانونی، هیچ تفاوتی با بیمه نقدی ندارد. شما همان بیمهنامه رسمی، معتبر و کامل را دریافت میکنید، تنها روش پرداخت آن متفاوت است. با این حال، در برخی شرکتها مانند بیمه ایران، پرداخت خسارت منوط به تسویه کامل اقساط است. یعنی اگر هنوز تمام اقساط خود را پرداخت نکرده باشید، ممکن است شرکت بیمه پرداخت خسارت را تا زمان تسویه نهایی به تعویق بیندازد.
مزایای ترکیب بیمه شخص ثالث و بدنه بهصورت اقساطی
اگر بهدنبال آرامش خیال کامل در رانندگی هستید، ترکیب بیمه شخص ثالث و بیمه بدنه، آنهم بهصورت اقساطی، انتخابی هوشمندانه و اقتصادی است. در حالی که بیمه شخص ثالث، خسارتهایی را که به دیگران وارد میشود پوشش میدهد. در ادامه به مزایای این ترکیب اشاره میکنیم:
پوشش کامل در برابر انواع ریسکها: با داشتن هر دو بیمه، هم در برابر خسارتهای وارده به دیگران و هم به خودروی خودتان پوشش کامل دارید.
پرداخت اقساطی بدون فشار مالی: هزینه هر دو بیمهنامه بهصورت قسطبندی شده، بدون نیاز به پرداخت یکجای سنگین انجام میشود.
بدون چک، سفته یا ضامن: در بیمه بازار، حتی برای خرید همزمان دو بیمهنامه نیز نیازی به ارائه چک یا ضمانتنامه نیست.
فرآیند سریع و یکپارچه: هر دو بیمهنامه را میتوانید در یک فرآیند آنلاین، سریع و کاملاً شفاف دریافت کنید.
انتخاب پوششهای دلخواه: برای بیمه بدنه میتوانید پوششهایی مانند سرقت، آتشسوزی، حوادث طبیعی و… را با توجه به نیاز خود انتخاب و در طرح اقساطی بگنجانید.
