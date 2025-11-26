به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، محمد کاظم آل صادق سفیر جمهوری اسلامی ایران در کشور عراق با حضور در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در نشستی با رئیس، معاونان و مدیران پارک، ظرفیت‌های یکدیگر و راهکارهای توسعه فعالیت‌های دانش‌بنیان در کشور عراق را مورد بررسی قرار دادند.

در این دیدار، علی اسدی رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران ضمن عرض خیرمقدم و قدردانی از حضور ارزشمند سفیر جمهوری اسلامی ایران در کشور عراق در پارک دانشگاه تهران، بر اهمیت و نقش دیپلماسی نوآوری، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان تأکید کردند.

اسدی با تشریح وضعیت کنونی پارک و روند رو به رشد واحدهای فناور، گفت: پارک با برنامه‌ریزی منسجم در حوزه بین‌الملل در نظر دارد، با ایجاد بستر لازم برای حضور شرکت‌های فناور در کشورهای همسایه، از جمله توسعه زیست‌بوم فناوری و نوآوری در کشور عراق اقدام کند.

رئیس پارک دانشگاه تهران گفت: پارک با فراهم کردن زمینه‌ای برای ایجاد شبکه‌سازی میان شرکت‌های فناور مستقر در پارک و به منظور آگاهی شرکت‌ها از خدمات یکدیگر و ارائه خدمات نوآورانه و فناورانه به جامعه را به‌طور جدی دنبال می‌کند.

در ادامه آل صادق، سفیر جمهوری اسلامی ایران در کشور عراق با بیان اینکه پارک علم و فناوری دانشگاه تهران از ظرفیت‌های کم‌نظیری برخوردار است، از آمادگی خود برای حمایت و بسترسازی برای توسعه فعالیت‌های شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی در کشور عراق خبر داد.

وی با اشاره به جمعیت جوان کشور عراق و احیای ظرفیت‌های زیرساختی موجود در این کشور را فرصت مهمی برای توسعه همکاری‌های فناورانه با ایران دانست و افزود: پارک علم و فناوری دانشگاه تهران می‌تواند، بعنوان الگویی برای توانمندسازی جوانان و فارغ التحصیلان کشور عراق محسوب شود.

آل صادق در بخش دیگری از سخنان خود گفت: سالانه بیش از ۱۱ میلیون سفر در حوزه گردشگری در دو کشور ثبت شده و این ظرفیت می‌تواند زمینه همکاری‌های خلاقانه به‌ویژه در بخش‌های پزشکی، کشاورزی عمرانی، تجاری و گردشگری در حوزه فناوری و نوآوری را گسترش دهد.

محمدکاظم آل صادق سفیر ایران در عراق؛ همچنین نیازهای فوری کشور عراق را در حوزه‌های نانو، هیدروپونیک، کشت‌بافت و انرژی‌های نو و فناوری‌های نوظهور اعلام کرد.

در بخش دیگری از این نشست، معاون توسعه فناوری پارک با اشاره به گستردگی ظرفیت‌های پارک در حوزه فناوری، گفت: توانمندی شرکت‌های دانش‌بنیان در کشور بسیار فراتر از موارد اشاره شده است و تعداد زیادی از شرکت‌های خلاق و نوآور در صف ورود به پارک قرار دارند. وی گفت: به‌منظور هم‌افزایی و انسجام در توافقات دو طرف، ابتدا لازم هست نیازهای کشور عراق در حوزه فناوری و نوآوری به‌طور دقیق بررسی و احصا شود تا شرکت‌ها به تناسب نیاز، برای استقرار و همکاری معرفی شوند.

در این جلسه همچنین معاون اجرایی و فنی پارک نیز بر تشکیل کارگروه ویژه برای بررسی زمینه‌های توسعه فعالیت‌های فناورانه در کشور عراق تاکید کرد.

در این دیدار مدیر مرکز رشد پارک علم و فناوری دانشگاه، توضیحات کاملی از ظرفیت‌ها و برنامه‌های انجام شده در پارک ارائه کرد. پایان بخش این دیدار، بازدید سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق از برخی شرکت‌های دانش بنیان و فناور مستقر در پارک بود.