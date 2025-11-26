  1. استانها
۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۱۳

افزایش ۵۰ درصدی سطح زیر کشت زراعت چوب در کشور

خرم‌آباد - مجری طرح نهضت جهادی تولید و کاشت یک میلیارد نهال از افزایش ۵۰ درصدی سطح زیر کشت زراعت چوب در کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا احمدی امروز چهارشنبه در هفتمین همایش ملی جنگل ایران، اظهار داشت: در بحث زراعت چوب از ۱۱۵ هزار هکتار به بیش از ۳۰۰ هزار هکتار رسیده‌ایم که افزایشی بیش از ۵۰ درصدی را نشان می‌دهد.

وی با اشاره به موفقیت‌های کسب شده در استان خوزستان، تصریح کرد: با استفاده از فکر و نبوغ و مشارکت بخش خصوصی و بهره‌گیری از پساب، کارهای بزرگی در زمینه زراعت چوب انجام شده است.

مجری طرح نهضت جهادی تولید و کاشت یک میلیارد اصله نهال با تأکید بر ضرورت انجام نهال‌کاری با استفاده از شیوه‌های آبخیزداری و آبخوان‌داری، به جایگاه نامناسب ایران در تولید و ترسیب کربن اشاره کرد و گفت: متأسفانه ایران ششمین کشور تولیدکننده کربن و تنها چهل و دومین کشور در زمینه ترسیب کربن است.

احمدی در ادامه از تولید ۵۳۰ میلیون نهال در طول اجرای این طرح خبر داد و افزود: سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور حدود ۳۰ درصد در این تولید مشارکت داشته و مابقی توسط سایر دستگاه‌های اجرایی انجام شده است.

