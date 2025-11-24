اجرای رویداد «حلقه میقات الصالحین» در سراسر سمنان

سردار منصور شوقانی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن گرامی داشت هفته بسیج بیان کرد: در هفته بسیج، برنامه‌های متنوع فرهنگی، هنری، اجتماعی، تبیینی، ورزشی و … در سراسر استان سمنان با حضور اقشار مختلف بسیجیان در دست اجرا است.

وی با بیان اینکه یکی از این برنامه‌های شاخص که در هشت شهرستان استان سمنان به مناسبت هفته بسیج در دست اجرا است، برنامه میقات الصالحین است، تاکید کرد: حلقه‌های صالحین مورد استقبال خوب بسیجیان استان قرار گرفته است.

فرمانده سپاه استان سمنان ادامه داد: در این برنامه حلقه‌های بسیجیان با مربیان میقات صالحین تشکیل گعده های فرهنگی داده و به رشد و ارتقای نوجوانان و جوانان و پاسخ به شبهات آنان می‌پردازند.

شوقانی با بیان اینکه در این حلقه‌ها که جنبه تبیینی نیز دارد، نوجوانان و جوانان با وصایا و سیره شهدا، سخنان بزرگان دین مبین اسلام، راهبردهای مقابله با جنگ نرم، مسائل مرتبط با حجابو عفاف و … آشنا می‌شوند، بیان کرد: تربیت جوانان مؤمن و متدین و انقلابی هدف اصلی این طرح است.

وی با بیان اینکه این حلقه‌ها همچنین می کوشد تا سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی به خصوص در گام دوم انقلاب اسلامی و مسائل مرتبط با موضوعات جوانان را بیان سازد، افزود: این ویژه برنامه در تمام مساجد و پایگاه‌های بسیج همچنین نماز جمعه و … برگزار شده و می‌شود.