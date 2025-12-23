فرمانده سپاه سمنان: دشمن در هر جنگی علیه ایران محکوم به شکست است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار منصور شوقانی ظهر سه شنبه در مراسم تکریم و معارفه فرمانده سپاه ناحیه گرمسار به میزبانی حسینه سپاه این شهرستان، اظهار داشت: روزنه‌ای از فعالیت‌های سپاه در جنگ ۱۲ روزه به نمایش گذاشته شد.

وی ادامه داد: در این جنگ ترکیبی دشمن کوشید تا با بهره گیری از تهدیدهای نرم، تحریم‌های دیپلماتیک و اقتصادی، عملیات خرابکارانه، ترور، جنگ اطلاعاتی و امنیتی و حملات همزمان سایبری و رسانه‌ای ما را از پای درآورد اما در این مسیر هرگز موفق نشد.

فرمانده سپاه استان سمنان ادامه داد: این بار دشمن برای تضعیف حکومت اسلامی از مسیر تحریک عملیات روانی در حوزه فرهنگی و اجتماعی و طریق هوش مصنوعی و فناوری عرصه جهانی وارد نبرد شد اما به هیچیک از اهداف فوق دست نیافت.

شوقانی تصریح کرد: اعمال محدودیت تحریمی انرژی و اقتصادی، سرمایه گذاری بر روی ناآرامی‌های اجتماعی و داخلی، بازدارندگی منطقه‌ای ایران و تلاش برای تضعیف قدرت از مولفه‌هایی بود که دشمن آن را در سیاست‌های خود دنبال می‌کرد.

وی افزود: سیاست دشمن پیرامون کشور ما ایجاد در هم ریختگی عناصر نظامی و ساختاری، ایجاد آشوب اجتماعی در نظام ایران، در هم ریختگی شبکه‌های خدمت رسانی خاصه در انرژی و امور بانکی و تقابل مردم با حاکمیت از طریق تولید نا رضایتی اجتماعی در شبکه‌ها بود.

فرمانده سپاه استان سمنان با تاکید بر اینکه دشمن در تمام سیاست‌های خودش پیرامون ایران محاسبات اشتباه انجام داده است، در ادامه گفت: این همان دلیل اصلی شکست همیشگی و عدم موفقیت دشمن است.

شوقانی ادامه داد: هدایت داهیانه رهبر معظم انقلاب با ورود مقتدرانه در عرصه و ایجاد امید آفرینی از مواردی بود که دشمن آن را در سیاست خود نادیده گرفت.

وی افزود: تلاش مسئولان ارشد بر این بود که به دشمنان بفهمانند ایران به مختصات نقشه‌های دشمن اشراف کامل دارد و در جنگ ۱۲ روزه کار بسیار اشتباه و احمقانه در محاسبات خود انجام داده است.

فرمانده سپاه استان سمنان با تاکید بر اینکه پر رنگ بودن بخش عاطفی و معنوی در شبکه اجتماعی مردم از دیگر مواردی که دشمن را دچار اشتباه محاسباتی کرد، افزود: انسجام مردم و روحیه بخشی و هماهنگ بودن عرصه دیپلماسی میدان از عوامل پیروزی کشور ما در هر جنگی است.

شوقانی تاکید کرد: امروز در کلام رهبر معظم انقلاب ما حمایت همه جانبه برای این دولت و نظام است که خوشبختانه در مجموعه شهرستان این مهم کاملاً به چشم می‌خورد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم از خدمات و زحمات سرهنگ ایرج گلینی تقدیر و سرهنگ محمد مهدی ادهم به عنوان فرمانده سپاه ناحیه گرمسار معرفی شده است.