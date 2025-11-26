به گزارش خبرگزاری مهر، مازیار خالقی اظهار کرد: با توجه به ابلاغ دستورالعمل رتبه‌بندی باشگاه‌ها از سوی وزارت ورزش و جوانان، تمامی باشگاه‌های ورزشی شهرستان در گام نخست با درجه ۳ مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت.

وی افزود: باشگاه‌هایی که متقاضی ارتقای رتبه هستند لازم است مدارک، مستندات و درخواست کتبی خود را به اداره شهرستان ارائه دهند تا پس از بررسی اولیه توسط واحد امور باشگاه‌ها، پرونده آنان برای تصمیم‌گیری نهایی به کمیسیون ماده ۵ اداره کل ارسال شود.

سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان اراک با تأکید بر اهمیت اجرای صحیح این طرح بیان کرد: مدیران و مؤسسان باشگاه‌های ورزشی ضروری است در اسرع وقت نسبت به ارائه مدارک اقدام کنند تا فرآیند ارزیابی و ارتقای باشگاه‌ها به‌صورت منسجم و دقیق انجام گیرد و باشگاه‌هایی که شرایط لازم را دارند، از ارتقای درجه برخوردار شوند.