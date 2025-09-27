به گزارش خبرنگار مهر، سید وحید میرنظامی عصر شنبه در آئین استقبال از حسن جودکی ملی پوش هندبال استان مرکزی اظهار کرد: شورای شهر اراک تلاش دارد تا با رفع موانع حقوقی و قانونی، زمینه تأسیس باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری را فراهم کند.
وی افزود: با وجود تلاشهای شورا در چهار سال گذشته به دلیل موانع موجود، این طرح تاکنون محقق نشده است اما پیگیریها برای راهاندازی باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری همچنان ادامه دارد.
میرنظامی تصریح کرد: امید میرود ورزشکاران جوان شهر، از جمله در ردههای امید و بزرگسالان تیم ملی، با کسب موفقیتهای بیشتر، موجبات افتخارآفرینی برای شهر و کشور را فراهم کنند.
وی ادامه داد: شورای اسلامی شهر اراک در چارچوب توان خود با توسعه زیرساختهای ورزشی و ارائه حمایت مستمر از ورزشکاران مستعد، به دنبال تقویت ورزش شهری و ارتقای سطح قهرمانی است.
عضو شورای اسلامی شهر اراک تاکید کرد: هدف شورا خدمت به ورزش شهری است و تلاش میکنیم با همکاری مسئولان و رفع موانع قانونی، زمینههای لازم برای رشد و پیشرفت ورزشکاران فراهم شود.
وی گفت: شورای اسلامی شهر اراک همچنین در پی جلب مشارکت بخش خصوصی است تا با توسعه امکانات ورزشی شهری، زمینه حضور مؤثر ورزشکاران در رقابتهای ملی و بینالمللی را فراهم کند.
میرنظامی افزود: شورای شهر اراک با اولویت توسعه ورزش و حمایت از قهرمانان، در حال تقویت زیرساختها و فراهم کردن فرصتهای تمرینی برای استعدادهای ورزشی است.
