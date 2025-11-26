به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمدمهدی شریفتبار عصر چهارشنبه در جلسه شورای راهبری و هماهنگی بانوان شهرستانهای بهشهر و گلوگاه که در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد، اظهار کرد: احیای امر اهلبیت (ع) و حرکت در مسیر الهی نعمتی بزرگ است که باید قدردان آن بود و برای کامل شدن این نعمت تلاش کرد.
وی با بیان اینکه استمرار حرکت در مسیر قرآن ضروری است، افزود: گردهم آمدن بانوان دغدغهمند و فعالان جبهه فرهنگی با وحدت و انسجام میتواند زمینهساز توسعه فعالیتهای فرهنگی، دینی، انقلابی و ارزشی در جامعه باشد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران با اشاره به ضرورت کار جبههای و تبعیت از رهبری گفت: گاهی فعالیتهای فرهنگی بهصورت پراکنده انجام میشود و نتیجه مطلوب حاصل نمیشود، اما زمانی که این فعالیتها جمعبندی و همافزا شود، آثار بزرگتری در جامعه ایجاد میکند و موجب عصبانیت دشمنان انقلاب خواهد شد.
وی تأکید کرد: فرهنگ کار جمعی و مؤمنانه باید تقویت شود تا فعالیتهای فرهنگی، اجتماعی و دینی بیشتر دیده و اثرگذاری آنها افزایش یابد. ملت ایران در نبرد ۱۲ روزه اخیر با وجود سلایق سیاسی گوناگون، با وحدت و احساس تنفر نسبت به دشمن گرد هم آمدند و به پیروزی رسیدند.
حجتالاسلام شریفتبار با بیان اینکه دشمن جامعه بانوان را بهطور ویژه هدف قرار داده است، گفت: احساس تعلق، وحدت و کار جمعی از اصلیترین راههای مقابله با هجمههای دشمن است و بانوان باید در پیشانی این حرکت قرار گیرند.
امروز عصر کار جریان سازی است
وی با تأکید بر اینکه امروز عصر کار جریانساز و تشکیلاتی است، افزود: این نشستها میتواند کانون تقویت اخلاق اجتماعی و تحکیم انسجام فرهنگی باشد و باید بهگونهای برنامهریزی شود که آثار ملموس در سطح جامعه برجای بگذارد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران با بیان اینکه تبلیغ مانند باغبانی نیازمند صبر، مداومت و سختکوشی است، اظهار کرد: از منظر رهبری، هر فعالیتی جهاد محسوب نمیشود، بلکه جهاد آن است که نقطه کانونی مقابله با دشمن بهدرستی شناسایی و هدفگذاری شود.
حجتالاسلام شریفتبار در پایان با اشاره به اینکه دشمن امروز بیش از همه بانوان و نوجوانان را هدف قرار داده است، گفت: بانوان تبیینکننده گفتمان پیشرفت انقلاب اسلامی هستند و باید با الگوگیری از زن مسلمان، نقش تربیتی، اجتماعی و سیاسی خود را در خانواده و جامعه تقویت کنند؛ چرا که تربیت نسل آینده به دست بانوان رقم میخورد و آنان نقش تعیینکنندهای در پیشرفت جامعه بر عهده دارند.
