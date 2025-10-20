حجت الاسلام شریف تبار: مازندران در شرایط بد جمعیتی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد مهدی شریف تبار پیش از ظهر دوشنبه در جلسه ستاد عملیات فاطمی، شعار محوری برنامه‌های ایام فاطمیه امسال را با عنوان «مقاومت وحدت آفرین» اعلام و بر ضرورت اقدام جهادی در این راستا تأکید کرد.

حجت‌الاسلام شریف تبار در این نشست ضمن تشریح اهمیت شعار منتخب، عنوان کرد که خط محتوایی فاطمیه امسال کاملاً بر پایه مقاومت و وحدت استوار خواهد بود.

وی افزود: کنش جهادی و عملیاتی تمامی اعضای ستاد، در جهت تحقق کامل این خط محتوایی و تبیین ابعاد مختلف شعار «مقاومت وحدت آفرین» در سطح استان است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مازندران در ادامه سخنان خود، با اشاره به حوادث و وقایع اخیر از جمله جنگ ۱۲ روزه (اشاره به تقابل اسرائیل و آمریکا)، تاکید کرد: مقاومت و استقامت در کنار اصل مهم وحدت، همواره نقشه دشمن را خنثی کرده است.

عضو شورای فرهنگ عمومی مازندران تصریح کرد: درس‌های مکتب فاطمیه می‌تواند این روحیه مقاومت را در جامعه تقویت کرده و پیوند وحدت ملی را مستحکم‌تر سازد.

حجت‌الاسلام شریف تبار در ادامه، بر لزوم ترویج و توسعه امید آفرینی در جامعه تأکید و وخاطرنشان کرد: این امر باید با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود و نشر خوبی‌ها و اقدامات مثبت در میان مردم محقق شود تا در آستانه ایام فاطمیه، شاهد تقویت بیش از پیش روحیه دینی و ملی در استان باشیم.

حجت‌الاسلام شریف تبار ضمن پرداختن به موضوعات فرهنگی و اجتماعی، وضعیت جمعیت استان را نامناسب ارزیابی کرد و درباره تبعات گسترش سبک زندگی غربی و مسئله حجاب هشدار داد.

وی با تأکید بر اهمیت نهاد خانواده، به تهاجم فرهنگی اشاره کرد و گفت: سبک زندگی غربی، در کنار فروپاشی خانواده، در نهایت منجر به متلاشی شدن جامعه خواهد شد.

وی افزود: بی‌حجابی به این شکلی که دیده می‌شود، شایسته و زیبنده ملت بزرگ و متمدن ایران نیست و این حرکت‌ها نتیجه تلاش‌های معدود افرادی است که با استفاده از فرهنگ استعماری غرب، به دنبال ایجاد آشوب و به انحراف کشاندن جامعه اسلامی هستند.

حجت‌الاسلام شریف تبار در ادامه تصریح کرد: ملت مسلمان، بصیر و انقلابی ایران عزیز همواره مانع تحقق نقشه‌های فرهنگی دشمنان خواهند شد.

وی با بیان اینکه ایران اسلامی ملتی متمدن با سابقه درخشان فرهنگی است، تأکید کرد که آگاهی و هوشیاری مردم، مهم‌ترین سد در برابر تلاش برای استحاله فرهنگی و اباحه‌گری است که از طریق فرهنگ غربی دنبال می‌شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران به مسئله بحران جمعیت در استان پرداخت و وضعیت مازندران را در این زمینه «بسیار بد» توصیف کرد و بیان داشت: مسئله جمعیت در استان نیازمند توجه جدی و فوری است و اگر همین روند کاهش جمعیت ادامه یابد، در آینده‌ای نزدیک استان با مشکلات بسیار حدی و غیرقابل جبرانی مواجه خواهد شد.