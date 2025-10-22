حجت الاسلام شریف تبار: خط اصلی فاطمیه تبیین « مقاومت وحدت آفرین» است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد مهدی شریف‌تبار شامگاه چهارشنبه در گردهمایی مدیران تبلیغات اسلامی استان در محمودآباد تأکید کرد: ایام فاطمیه باید به عنوان فرصتی برای نهادینه کردن اتحاد مقدس در جامعه تلقی شود.

وی تصریح کرد: امروز، به فضل الهی و رهبری امام خامنه‌ای، ائتلاف جهانی علیه صهیونیسم و آمریکا شکل گرفته و این وحدت، عامل اصلی پیروزی ایران در عملیات‌های اخیر، از جمله غلبه بر دشمن صهیونیست در جنگ ۱۲ روزه بوده است.

حجت‌الاسلام شریف‌تبار به تشریح ابعاد معنوی و راهبردی ایام فاطمیه پرداخت و اظهار داشت؛ که این ایام، فرصتی حیاتی برای تقویت پایه‌های مقاومت و تقویت اتحاد و وحدت مقدس در میان مسلمانان است.

وی خط محتوایی اصلی تبیین مناسبت فاطمیه در شرایط کنونی را، تمرکز بر مفهوم “مقاومت وحدت آفرین” در سطح جامعه دانست. این رویکرد نشان می‌دهد که درس‌های مکتب فاطمی باید به عنوان عاملی برای انسجام داخلی و همبستگی در برابر تهدیدات خارجی به کار گرفته شود.

عضو شورای فرهنگ عمومی مازندران با اشاره به عملیات‌های اخیر مقاومت علیه رژیم صهیونیستی، بر نقش کلیدی وحدت تأکید کرد: «در جنگ ۱۲ روزه، ما توانستیم با تکیه بر وحدت و انسجام ملی، دشمن صهیونیست را مغلوب کرده و بر آن غلبه کنیم.»

وی این دستاوردها را نتیجه مستقیم هدایت‌های رهبری دانست و افزود: امروز وحدت جهانی در مبارزه با استکبار و در رأس آن، آمریکای جنایتکار، شکل گرفته است. این امر به فضل الهی و به واسطه بصیرت ملی و تدبیر امام خامنه‌ای محقق شده است؛ تدبیری که موجب شد ایران اسلامی در جنگ ۱۲ روزه، بینی دشمن را به خاک بمالد.

وی در ادامه به ایجاد قرارگاه مسجد اشاره کرد؛ بعد نرم افزاری و توانمندسازی ارکان مسجد با سازمان تبلیغات اسلامی و بر اساس الگو و اسلوب مربوطه و در چارچوب است.

عباس تبار سرپرست معاونت فرهنگی تبلیغی اداره کل تبلیغات اسلامی نیز در این گردهمایی در مورد برنامه‌های اعتکاف، طرح‌های فرهنگی و دوره آموزشی صبا ویژه کنشگران امر ازدواج مواردی را بیان کرد.