میرزایی: ادارات استان مرکزی تا پایان سال جاری تعطیل شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی میرزایی اظهار کرد: با توجه به ورود به ماههای سرد سال و در راستای کاهش آلودگی هوا، امکان استفاده از دورکاری در روزهای پنجشنبه برای کارکنان دستگاههای اجرایی استان از فردا ششم آذرماه جاری تا پایان اسفندماه فراهم شده است.
وی اظهار کرد: این تصمیم بر اساس پیشنهاد کارگروه مدیریت مصرف انرژی و با تاکید شورای راهبری تحول اداری استان اتخاذ شده و دغدغه والدین شاغل در دستگاههای اجرایی نیز در آن مورد توجه قرار گرفته است.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری مرکزی ادامه داد: تمام دستگاههای دولتی، مؤسسات عمومی دولتی و غیردولتی، بانکها، بیمهها و شهرداریها که امکان دورکاری برای آنها وجود دارد، میتوانند در بازه زمانی تعیینشده از ظرفیت دورکاری استفاده کنند.
میرزایی تاکید کرد: این مصوبه شامل دستگاههای خدماترسان و عملیاتی، حوزههای آموزشی و بهداشتی و مراکزی که دارای نوبتکاری، کشیک و ارائه خدمات مستقیم به مردم هستند نمیشود و این مجموعهها طبق روال گذشته فعالیت خواهند کرد.
وی بیان کرد: اجرای این طرح میتواند به مدیریت مصرف انرژی، کاهش ترددهای غیرضروری و در نهایت کاهش آلودگی هوای استان کمک کند
نظر شما