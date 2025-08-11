به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری مرکزی با توجه به تداوم روند فعلی مصرف انرژی (بویژه برق) و به منظور جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و صنعتی استان و قطع برق خانگی بر اساس تصمیم مشترک کارگروه مدیریت مصرف انرژی و کارگروه شرایط اضطرار استان و موافقت استاندار و در راستای حمایت از بخش کشاورزی و صنعت اطلاعیه‌ای صادر کرد.

در این اطلاعیه آمده است: نظر به لزوم صرفه‌جویی حداکثری در مصرف برق و افزایش ناترازی تولید، تمام ادارات، مؤسسات دولتی و خصوصی، شهرداری‌ها، بانک‌ها، بیمه‌ها، بورس، دانشگاه‌ها، آموزشگاه‌ها و مراکز آموزشی استان به استثنای دستگاه‌های خدمات‌رسان (درمانی و بخش خدماتی اعم از واحد فوریت‌های ۱۳۷ و عمرانی شهرداری‌ها، بخش‌های امداد شرکت‌های توزیع برق، گاز، آب و ارتباطات سیار و نیز مراکزی که دارای نوبت کاری و کشیک می‌باشند) با استفاده از ظرفیت بخشنامه دورکاری، روز چهارشنبه جاری تعطیل هستند.

این اطلاعیه می‌افزاید: در صورت نیاز شبکه بانکی به فعالیت بانک‌ها، فقط تا سقف پنج درصد از کل شعب هر بانک منوط به رعایت حداکثری صرفه‌جویی در مصرف انرژی برق و آب، امکان حضور و فعالیت را خواهند داشت.

در این اطلاعیه بیان شده است: فعالیت تمام تالارهای بورس و کارگزاری‌های مربوطه، کلیه بیمه‌ها و نمایندگی‌های مربوطه در تاریخ مذکور ممنوع است و اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان با هماهنگی اصناف، برنامه تعدیل مجتمع‌های تجاری بزرگ را تا نیمه شهریورماه سال جاری اجرا کند.

در پایان اطلاعیه آمده است: انتظار می‌رود ضمن به حداقل رساندن مصرف انرژی در ساعات کار اداری و همچنین خاموشی سامانه‌های روشنایی و رایانه‌ها در پایان وقت اداری و نیز سامانه‌های برودتی یک ساعت قبل از پایان وقت اداری، اقدام و نظارت مؤثر معمول شود.