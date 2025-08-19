به گزارش خبرگزاری مهر، علی میرزایی با صدور اطلاعیه‌ای از تعطیلی ادارات و بانک‌های استان مرکزی در روز شنبه اول شهریورماه خبر داد و گفت: فعالیت ادارات این استان فردا (چهارشنبه) ۲۹ مردادماه نیز تا ساعت ۱۱ صبح است.

در این اطلاعیه آمده است: تصمیم تعطیلی شنبه اول شهریورماه بر اساس تصمیم مشترک کارگروه مدیریت مصرف انرژی و کارگروه شرایط اضطرار استان مرکزی و موافقت استاندار به منظور جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و صنعتی و قطع برق خانگی اتخاذ شد.

این اطلاعیه می‌افزاید: این تعطیلی به استثنای دستگاه‌های خدمات رسان (درمانی و بخش خدماتی اعم از واحد فوریت‌های ۱۳۷ و عمرانی شهرداری‌ها، بخش‌های امداد شرکت‌های توزیع برق، گاز، آب و ارتباطات سیار و مراکزی که دارای نوبت کاری و کشیک هستند.

در ادامه اطلاعیه آمده است: در صورت نیاز شبکه بانکی به فعالیت بانک‌ها، فقط تا سقف پنج درصد از کل شعب هر بانک منوط به رعایت حداکثری صرفه‌جویی در مصرف انرژی برق و آب، امکان حضور و فعالیت را خواهند داشت همچنین واحدهای دارای مجوز خاص از جمله مدیریت امور حراست، ادارات حوزه فناوری اطلاعات، مدیریت اطلاعات، مدیریت مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (در شبکه بانکی) از اجرای این بند مستثنی است.

در این اطلاعیه تاکید شده است: فعالیت کلیه تالارهای بورس و کارگزاری‌های مربوطه، کلیه بیمه‌ها و نمایندگی‌های مربوطه در شنبه اول مردادماه جاری ممنوع است و اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان نیز باید با هماهنگی اصناف، برنامه تعدیل مجتمع‌های تجاری بزرگ را تا نیمه شهریورماه سال جاری اجرا کند.



در پایان اطلاعیه آمده است: انتظار می‌رود دستگاه‌های اجرایی ضمن به حداقل رساندن مصرف انرژی در ساعات کار اداری و همچنین خاموشی سامانه‌های روشنایی و رایانه‌ها در پایان وقت اداری و نیز سامانه‌های برودتی یک ساعت قبل از پایان وقت اداری، اقدام و نظارت مؤثر به کار گیرند