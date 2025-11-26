طاهری: از تأخیر بازی با الوصل استقلال هم ضرر دیده است

به گزارش خبرنگار مهر، بیژن طاهری در خصوص تأخیر یک ساعته در آغاز بازی دو تیم فوتبال استقلال ایران و الوصل امارات در هفته پنجم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ اظهار داشت: متأسفانه کاروان تیم الوصل دیر به ورزشگاه رسید. طبق پروتکل‌های AFC وقتی این اتفاق می‌افتد، بازی با یک ساعت تأخیر برگزار می‌شود. تیم ما حتی یک ربع زودتر از زمان مقرر به ورزشگاه رسید و حدود دو ساعت است که در ورزشگاه حضور داریم. این شرایط قطعاً روی تمرکز و آمادگی بازیکنان تأثیر می‌گذارد، اما مجبوریم مطابق قوانین عمل کنیم.

وی درباره وضعیت فنی استقلال و آمادگی تیم برای این مسابقه گفت: خوشبختانه شرایط تیم خوب است. نسبت به بازی رفت مقابل الوصل کاملاً دگرگون شده‌ایم و امیدواریم هم این بازی و هم مسابقه بعدی مقابل المحریق را با پیروزی پشت سر بگذاریم و از گروه صعود کنیم.

طاهری در خصوص غیبت علیرضا کوشکی نیز توضیح داد: اتفاقی که در بازی با الوحده رخ داد باعث شد او محروم شود. بازیکنان جوان ممکن است اشتباه کنند و این اشتباه هم به تیم آسیب زد و هم به خودش، اما حامد کنار تیم است.

سرپرست استقلال درباره انتخاب دروازه‌بان استقلال برای این بازی گفت: حبیب فرعباسی مصدومیتش برطرف شده و به تمرینات برگشته و بسیار خوب کار می‌کند. اما تصمیم درباره اینکه چه کسی درون دروازه بایستد بر عهده سرمربی و کادر فنی است. امروز آنتونیو آدان دروازه‌بان تیم است و این انتخاب کاملاً مربوط به نظر کادر فنی است.