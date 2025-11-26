  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۹:۴۷

طاهری: از تأخیر بازی با الوصل استقلال هم ضرر دیده است

طاهری: از تأخیر بازی با الوصل استقلال هم ضرر دیده است

سرپرست تیم فوتبال استقلال گفت: ما زودتر از موعود وارد ورزشگاه شدیم اما با تاخیری که ایجاد شد بازیکنان ما هم خسته شده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، بیژن طاهری در خصوص تأخیر یک ساعته در آغاز بازی دو تیم فوتبال استقلال ایران و الوصل امارات در هفته پنجم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ اظهار داشت: متأسفانه کاروان تیم الوصل دیر به ورزشگاه رسید. طبق پروتکل‌های AFC وقتی این اتفاق می‌افتد، بازی با یک ساعت تأخیر برگزار می‌شود. تیم ما حتی یک ربع زودتر از زمان مقرر به ورزشگاه رسید و حدود دو ساعت است که در ورزشگاه حضور داریم. این شرایط قطعاً روی تمرکز و آمادگی بازیکنان تأثیر می‌گذارد، اما مجبوریم مطابق قوانین عمل کنیم.

وی درباره وضعیت فنی استقلال و آمادگی تیم برای این مسابقه گفت: خوشبختانه شرایط تیم خوب است. نسبت به بازی رفت مقابل الوصل کاملاً دگرگون شده‌ایم و امیدواریم هم این بازی و هم مسابقه بعدی مقابل المحریق را با پیروزی پشت سر بگذاریم و از گروه صعود کنیم.

طاهری در خصوص غیبت علیرضا کوشکی نیز توضیح داد: اتفاقی که در بازی با الوحده رخ داد باعث شد او محروم شود. بازیکنان جوان ممکن است اشتباه کنند و این اشتباه هم به تیم آسیب زد و هم به خودش، اما حامد کنار تیم است.

سرپرست استقلال درباره انتخاب دروازه‌بان استقلال برای این بازی گفت: حبیب فرعباسی مصدومیتش برطرف شده و به تمرینات برگشته و بسیار خوب کار می‌کند. اما تصمیم درباره اینکه چه کسی درون دروازه بایستد بر عهده سرمربی و کادر فنی است. امروز آنتونیو آدان دروازه‌بان تیم است و این انتخاب کاملاً مربوط به نظر کادر فنی است.

کد خبر 6669519

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • اسد IR ۲۱:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۵
      0 0
      پاسخ
      بهترین راه انحلال استقلاله چون هر اتفاقی بیفته ضرر میده تو شانزده تیم یکی دسته دو بود افتاد با استقلال باید اعتراض کنید تا داور موعد بشه والا ضرر میکنید
    • ع ق US ۲۲:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۶
      0 0
      پاسخ
      خوب چرا اینکار را کردید؟! اگه فقط غفلت باشه باز هم مقصرید با اینکه نه تنها خارجیها ماهم قبولتون نداریم

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها