احمدی: جشنواره تئاتر کردی سقز مهمترین جشنواره هنری کردها است

حمیدرضا احمدی کردستانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه همه هنرمندان کرد عشق و علاقه خاصی به این جشنواره تیتر کردی سقز دارند، اظهار داشت: جشنواره تئاتر کردی سقز یکی از مهمترین جشنواره‌ای کشور و حتی در سطح بین المللی است که هر ساله برگزار می‌شود.

این هنرمند سنندجی با بیان اینکه این جشنواره با همت هنرمندان سقزی بعد از ۲٠ دوره همچنان در حال برگزاری است، افزود: امیدوارم جشنواره بیستم به سطح خوبی رسیده باشد که همچون عدد بیست بدرخشد و در آینده اتفاقات خوبی را برای کوردستان رقم بزند.

این هنرمند سنندجی اضافه کرد: در بیستمین جشنواره تئاتر کردی سقز با نمایش «تووه سووره» از گروه تئاتر مهر سنندج شرکت کردیم و امیدواریم اجرای خوبی را به نمایش بگذاریم.

احمدی کردستانی به داستان نمایش «تووه سووره» اشاره کرد و گفت: نمایش «تووه سووره» کار ضد جنگ است، این نمایش روایتی از زندگی خانمی است در زمان کودکی اتفاقی برایش رخ می‌دهد که در ان زمان پدرش را جلو چشمانش به قتل می‌رسانند و ان اتفاق در ذهن وی حک می‌شود و از لحاظ روحی تأثیرات بسیار منفی بر شخصیت وی ایجاد می‌کند.

وی ادامه داد: بعد از سی سال و از آن اتفاق همچنان این شخص روان پریشان و نمی‌تواند زندگی عادی داشته باشد و در نهایت زندگیش منجر به تصمیمات ناگواری می‌شود.

بیستمین جشنواره تئاتر کوردی سقز با حضور ۷ گروه داخلی از شهرهای کرمانشاه، ارومیه، بیجار، سنندج، دیواندره و اثری مشترک از سقز و مهاباد و ۵ گروه خارجی از حلبچه و دهوک از اقلیم کردستان، سوریه و ترکیه در شهرستان سقز برگزار خواهد شد.

جشنواره بیستم با دبیری قطب الدین صادقی، هنرمند برجسته تئاتر، از چهارشنبه ۱۹ الی ۲۳ آذرماه در سالن‌های نمایش اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی سقز برگزار می‌شود.