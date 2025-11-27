  1. سلامت
  2. بهداشت
۶ آذر ۱۴۰۴، ۹:۰۰

شیوه نامه کنترل بیماری های حاد تنفسی در مدارس ابلاغ شد

شیوه نامه مراقبت و کنترل بیماری های حاد تنفسی در مدارس کشور، از سوی معاون بهداشت وزارت بهداشت ابلاغ شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، علیرضا رئیسی معاون بهداشت وزارت بهداشت، در نامه‌ای به معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش، با اشاره به فرا رسیدن فصل سرما و شیوع بیماری‌های تنفسی، شیوه نامه مراقبت و کنترل بیماری‌های حاد تنفسی در مدارس کشور سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ را ابلاغ کرد.

پیشگیری و کنترل بیماری‌های حاد تنفسی در مدارس به عنوان یکی از مهمترین اماکن تجمعی با حدود ۱۷ میلیون دانش آموز، اهمیت بالایی دارد. شیوه نامه نسخه ۱۳ بر اساس دستورالعمل‌های وزارت بهداشت و توصیه‌های جهانی تدوین شده و بر پیشگیری، کنترل و مراقبت آنفلوانزا تمرکز داشته و هدف آن کاهش ابتلاء، عوارض و مرگ و میر ناشی از بیماری با تاکید بر بهداشت فردی، مدیریت محیطی و واکسیناسیون است.

علائم عمومی بیماری‌های حاد تنفسی و آنفلوانزا، اقدامات لازم برای فرد مشکوک به بیماری حاد تنفسی، بهداشت دست و مراحل صحیح شستشوی دست‌ها، بهداشت ساختمان مدرسه و تهویه، بهداشت سرویس‌های مدارس، بهداشت پسماند در مدارس، فاصله گذاری، واکسیناسیون، توصیه‌های کلی مدیریتی و تصمیم گیری در خصوص تعطیلی یا غیرحضوری شدن آموزش در مدارس از بخش‌های مختلف این دستورالعمل است.

