دستورالعمل مراقبت از آنفلوانزا در مدارس اصفهان ابلاغ شد

منصور شیشهفروش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس بخشنامه معاونت بهداشت وزارت بهداشت، شیوهنامه جامع مراقبت و کنترل آنفلوانزا و بیماریهای حاد تنفسی به تمامی مدارس استان ابلاغ شده و مدیران واحدهای آموزشی مکلف هستند اقدامات پیشگیرانه را با همکاری مراکز بهداشت شهرستانها و مدیران مناطق و نواحی آموزش و پرورش اجرا کنند.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: در چارچوب این شیوهنامه، تشکیل کمیته سلامت در سطح مدرسه ضروری است و این کمیته وظیفه دارد برنامههای اطلاعرسانی و آموزش مربوط به رعایت اصول بهداشتی، محافظت فردی، شستوشوی دستها، رعایت آداب سرفه، تهویه مناسب کلاسها و نظارت بر بهداشت محیط و سرویسهای بهداشتی را به صورت مستمر دنبال کند.
به گفته وی، پایش روزانه وضعیت سلامت دانشآموزان، آموزش کارکنان اجرایی و آگاهیبخشی به والدین درخصوص راههای پیشگیری از بیماری نیز در دستور کار مدارس قرار گرفته است.
شیشهفروش افزود: مطابق با شیوهنامه ابلاغی، در صورتی که سه دانشآموز یک کلاس به بیماری حاد تنفسی مبتلا شوند، مدیر مدرسه میتواند با هماهنگی مرکز بهداشت و منطقه آموزش و پرورش نسبت به غیرحضوری کردن آن کلاس تا زمان قطع زنجیره انتقال اقدام کند.
وی ادامه داد: اگر موارد بیماری در سه کلاس یا بیشتر گزارش شود، با تأیید مرکز بهداشت، اداره آموزش و پرورش و فرمانداری، آموزش در کل مدرسه بهصورت غیرحضوری ادامه خواهد یافت.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان تأکید کرد: هدف از اجرای این ضوابط پیشگیری از گسترش بیماری در محیطهای آموزشی و حفظ سلامت دانشآموزان است و از مدیران مدارس خواست نسبت به اجرای دقیق این دستورالعمل و گزارشدهی مستمر به نهادهای بهداشتی توجه ویژه داشته باشند.
