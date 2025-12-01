به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت در همایش روز جهانی ایدز که به صورت مجازی برگزار شد، درباره وضعیت بینالمللی اچآیوی گفت: در سطح جهانی، توجه سازمانهای بینالمللی نسبت به اچآیوی کاهش یافته و اولویتهای دیگری جای آن را گرفته است و همچنین بودجههای بینالمللی به شدت کاهش یافته و کشورهای با درآمد پایین قادر به تأمین سهم خود از بودجه نبودهاند و این موضوع یک هشدار جدی برای دنیا است.
وی ادامه داد: آخرین آمارها نشان میدهد حدود ۱۱ میلیون نفر از افراد شناسایی شده در جهان تحت درمان هستند، اما ۲۷ درصد از آنها هنوز وایرش کنترل نشده است و این بدان معناست که درمان ناکافی است و یک زنگ خطر بزرگ برای جهان محسوب میشود.
معاون بهداشت به چالشهای سیستم گزارشدهی نیز اشاره کرد و گفت: UNX به کشورها پیشنهاد داده که دادههای خود را ماهیانه گزارش دهند و این موضوع مزیت دارد زیرا سازمانهای بینالمللی میتوانند سریعتر مداخله کنند، اما کیفیت دادهها باید به دقت کنترل شود.
وی با استناد به گزارش سال ۲۰۲۵ افزود: در کشورهای اروپای شرقی و آسیای میانه ۶۵ درصد بودجه پیشبینی شده برای اچآیوی تاکنون تأمین نشده است و اگر قرار است اچآیوی در دنیا رصد و کنترل شود، باید بازنگری جدی در اعتبار و بودجههای بینالمللی انجام شود.
در ادامه، معاون بهداشت درباره وضعیت داخلی ایران گفت: خوشبختانه اقدامات خوبی در کشور انجام شده است و یکی از اولویتهای این دوره وزارت بهداشت، پیگیری جدی کنترل اچآیوی است. علاوه بر اچآیوی و حذف هپاتیت C نیز از اولویتهای اصلی ما هستند.
وی تأکید کرد: تلاش ما این است که سیاستها و برنامهها با دقت و پایداری اجرا شود، ضمن اینکه فرهنگسازی و آگاهیبخشی به مردم و مسئولان ادامه یابد تا کنترل اچآیوی و دیگر بیماریهای اولویتدار به صورت مؤثر پیش برود.
وی با اشاره به عملکرد کشور در کنترل بیماریها افزود: پیگیری و درمان بیماریها در ایران رشد خوبی داشته و جای تقدیر دارد؛ از زیر ۵۰ درصد در سال ۴۰۰ به ۶۲ درصد در سال ۴۰۲ رسیدهایم که نویدبخش این است که برنامهها به درستی اجرا میشوند، اما نیاز به افزایش کارایی نیز داریم.
معاون بهداشت بر اهمیت بیماریهای واگیر تأکید کرد و گفت: بیماریهای واگیر مرز نمیشناسند و کنترل آنها در هر کشوری، اقدامی پیشگیرانه برای سایر کشورهاست. سرمایهگذاری روی پیشگیری در کشورهای همسایه مانند افغانستان، پاکستان، قطر و کویت، نه تنها به آن کشورها کمک میکند، بلکه از شیوع بیماریها به سایر مناطق جلوگیری میکند.
وی ادامه داد: ایران با موقعیت جغرافیایی و امکانات شبکه بهداشت و درمان گسترده میتواند نقش مرزبان بیماریهای واگیر برای منطقه و حتی جهان ایفا کند، ما کشور فقیر نیستیم و نیاز به پول کشورهای دیگر نداریم، اما تحریمها محدودیتهایی ایجاد کرده و گاهی نمیتوانیم دستگاهها و لایسنسها را تأمین کنیم، بنابراین انتظار ما از سازمانهای بینالمللی این است که در این زمینه به ما کمک کنند؛ این کمک نه تنها به ایران بلکه به خودشان نیز بازمیگردد.
معاون بهداشت افزود: ما متخصصان و شبکه گستردهای داریم و هر دلاری که در پیشگیری بیماریها در ایران سرمایهگذاری شود، میتواند صدها دلار صرفهجویی برای کشورهای دیگر ایجاد کند و همچنین اگر کشورها در پیشگیری بیماریهایی مانند تیوی، مالاریا و واکسیناسیون در کشورهای همسایه سرمایهگذاری کنند، این کمک مستقیماً به مردم آن کشورها میرسد و نیازی به دخالت دولتها نیست.
وی با اشاره به تجربه جهانی کووید ۱۹ گفت: این پاندمی نشان داد که بیماریها هیچ تفاوتی بین فقیر و غنی نمیشناسند و نیاز به علم و اطلاعرسانی دقیق برای همه مردم دارد و کووید ۱۹ غرور کاذب انسانها را شکست و به همه یادآوری کرد که علم و اقدامات پیشگیرانه مهمترین ابزار مقابله با بیماریهاست.
