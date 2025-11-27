به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی نوبانی ضمن بازدید از شش پروژه عمرانی بزرگ شهر به بازار جدید اصناف اشاره کرد و در این باره گفت: بازار جدید اصناف عملیات اجرایی آن از دهه فجر ۱۴۰۳ آغاز شد و اکنون وارد مرحله اجرای زیرساختها است.
وی در ادامه افزود: مدیریت شهری به دنبال آن است که پروژه مذکور، زودتر از بازه سهساله پیشبینیشده به بهرهبرداری برسد.
نوبانی گفت: در این مجموعه ۲۵۶ غرفه طراحی شده که با راهاندازی بازار جدید، صنوف مزاحم و آلاینده مانند سنگفروشان، آهنفروشان و مصالحفروشان از محدوده خیابان جمهوری و کمربندی جابهجا میشوند و این جابهجایی امکان ساخت ساختمانهای سه تا پنجطبقه و بازگشایی محورهای عریضتر در محل فعلی فعالیت این واحدها را فراهم میکند.
شهردار بندرعباس در بخش دیگری از سخنانش به روند ساخت پل شهید تختینژاد (مهرگان) اشاره کرد و گفت: این طرح یکی از پروژههای اثرگذار در کاهش گرههای ترافیکی شهر است و میتواند عبور و مرور از رسالت شمالی به بلوار شهید رجایی را تسهیل کند.
وی به مشخصات پل نیز اشاره کرد و افزود: این پل ۹۰ متر طول، ۲۲ متر عرض، چهار لوپ، چهار مسیر راستگرد و مسیر پیادهرو دارد.
به گفته نوبانی، پل مهرگان به عنوان دومین پل بزرگ ساختهشده توسط شهرداری بندرعباس محسوب میشود.
وی در پایان افزود: طبق زمانبندی انجامشده، پل مهرگان تا دهه فجر یا نهایتاً پایان سال آماده بهرهبرداری خواهد شد و در اختیار مردم قرار میگیرد.
