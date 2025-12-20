شهادت ۲ مامور مرزبانی در سانحه رانندگی حین مأموریت مرزی

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی مرزبانی سیستان و بلوچستان اعلام کرد: مرزداران فرماندهی هنگ مرزی میرجاوه در حین اعزام به اجرای مأموریت مرزی در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۷ برابر اعلام کارشناس راهور به دلیل شرایط جوی منطقه و مه آلوده بودن و کاهش دید، خودروی مرزبانی با یک دستگاه خودروی هایلوکس دچار سانحه تصادف رانندگی شده که در این حادثه متأسفانه دو همرزم عزیزمان بنام‌های استوار دوم امیرحسام جوینده و استوار دوم محمد دولتخواه با توجه به شدت جرأت وارده در منطقه مرزی به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.

گفتنی است؛ شهیدان استوار دوم شهید امیرحسام جوینده معجوب پور مجرد و ساکن استان گیلان شهرستان صومعه سرا و استوار دوم شهید محمد دولتخواه مجرد و ساکن استان خراسان شمالی شهرستان مانه و سملقان بوده اند که در راه پر افتخار حفاظت از میهن و برقراری امنیت پایدار در مرزهای جنوب شرق کشور به شهادت رسیدند.

مراسم تشییع و تدفین این شهدای بزرگوار متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد.