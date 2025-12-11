به گزارش خبرنگار مهر، این هفته فضای خبری بخش آب و انرژی ترکیبی از هشدارهای جدی، امیدهای تازه و بحثهای سیاستی بود. از یکسو آمار رسمی تأکید کرد تهران وارد خشکترین دوره شش دهه اخیر شده و بارش پاییز تقریباً صفر بوده است. از سوی دیگر، توسعه تجدیدپذیرها، آغاز آبرسانی از سد کهیر، پیگیری بازار رقابتی آب و بهروزرسانی سیاستهای سوخت، امیدهایی برای اصلاح ناترازیها و حرکت به سمت حکمرانی کارآمدتر ایجاد کرد. در ادامه، مهمترین رویدادهای هفته مرور میشود.
ضعف زیرساختهای پایش؛ چالش اصلی بارورسازی ابرها
محمدمهدی جوادیانزاده، رئیس سازمان توسعه و بهرهبرداری فناوریهای نوین آبهای جوی، اعلام کرد بهدلیل ضعف رادارها و سنجندههای فرسوده، عملیات بارورسازی امسال بهطور محدود اجرا شده است. او گفت کاهش دقت تجهیزات، ضرورت نوسازی و ساخت داخل سامانههای پایش را به یک اولویت فوری تبدیل کرده است.
خشکترین پاییز تهران در ۶ دهه گذشته
محسن اردکانی، مدیرعامل آب و فاضلاب تهران، با اشاره به متوسط بارش سالانه ۲۸۰ میلیمتری استان گفت تهران در ششمین سال پیاپی خشکسالی قرار دارد؛ رخدادی بیسابقه طی ۶۰ سال اخیر. او تأکید کرد بارش پاییز امسال تقریباً صفر بوده و این مسأله تأمین آب شرب را در فصلهای آینده حساستر میکند.
مابهالتفاوت قیمت بنزین برای تاکسیهای اینترنتی
عباس باصفا، مدیر سامانه هوشمند سوخت، اعلام کرد بر اساس طرح جدید سوخت، مابهالتفاوت قیمت بنزین بهصورت ماهانه و بر پایه پیمایش به تاکسیهای اینترنتی پرداخت خواهد شد؛ اقدامی برای جلوگیری از افزایش هزینه حملونقل و حفظ کارایی ناوگان.
اختلاف ۴۳ درصدی سهم تجدیدپذیرها بین ایران و جهان
رضا فتاحی، مدیرکل جذب مشارکتهای مردمی ساتبا، نسبت ۴۶ درصدی تجدیدپذیرها در سبد برق جهان را با سهم ۳ درصدی ایران مقایسه کرد و گفت با وجود رشد اخیر، فاصله کشور با میانگین جهانی همچنان بسیار چشمگیر است.
ناترازی انرژی؛ ریشه بحرانها
اسماعیل سقاب اصفهانی، رئیس سازمان بهینهسازی انرژی، ناترازی انرژی را علت اصلی نابسامانیهای کشور عنوان کرد و گفت دولت باید از نقش اجرایی فاصله گرفته و بر سیاستگذاری تمرکز کند تا زمینه مشارکت بخش خصوصی در پروژههای انرژی فراهم شود.
تثبیت قیمت برق؛ عامل تشدید ناترازی
مصطفی رجبیمشهدی، مدیرعامل توانیر، در کنفرانس بهرهوری انرژی تأکید کرد سالها تثبیت قیمت برق و اجرای ناقص قوانین، موجب افزایش شدید ناترازی در تولید و مصرف شده است. او اجرای کامل قانون هدفمندی را راهکار بهبود مصرف دانست.
بازار رقابتی آب و خرید آب از طریق بورس
وزیر نیرو، عباس علیآبادی، با اشاره به لزوم اصلاح اقتصاد آب گفت خرید و فروش آب از طریق بورس در دستور کار قرار گرفته و با ایجاد بازار رقابتی، جذابیت سرمایهگذاری در این بخش افزایش خواهد یافت.
توضیح وزیر نفت درباره صدور کارت سوخت
وزیر نفت، محسن پاکنژاد، با رد نگرانیها درباره صدور کارت سوخت گفت صدور کارتهای جدید و المثنی طبق روال گذشته ادامه دارد و هیچ کمبود یا مضیقهای برای مردم ایجاد نخواهد شد.
توانیر؛ عبور از اوج بار با مشارکت مردم
محسن ذبیحی، معاون هماهنگی توزیع توانیر، گفت عبور از اوج بار تابستان آینده با اصلاح دادهها و مشارکت داوطلبانه مشترکان در مدیریت مصرف امکانپذیر است.
