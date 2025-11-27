به گزارش خبرنگار مهر، صمد یوسفی‌اصل قبل از ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت ارتباطات بین‌المللی در توسعه اقتصادی استان، اظهار کرد: حضور هیئت‌های دیپلماتیک و اقتصادی کشورهای مختلف در زنجان زمینه مناسبی برای معرفی ظرفیت‌ها و تقویت همکاری‌های دوجانبه فراهم کرده است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زنجان گفت: طی حدود دو سال گذشته، نزدیک به ۱۰۰ رایزن اقتصادی و سفیر خارجی در استان زنجان حضور یافته‌اند که این دیدارها فرصت ارزشمندی برای معرفی توانمندی‌های متنوع استان به جهان محسوب می‌شود.

وی افزود: این دیدارها علاوه بر ایجاد بستر برای توسعه روابط تجاری، فرصتی کم‌نظیر برای نمایش پتانسیل‌های صنعتی، معدنی، کشاورزی و فرهنگی استان زنجان در سطح بین‌المللی است.

رئیس اتاق بازرگانی زنجان تأکید کرد: بهره‌گیری مناسب از این تعاملات می‌تواند به افزایش سرمایه‌گذاری خارجی، توسعه صادرات، معرفی برندهای تولیدی استان و گسترش همکاری‌های مشترک منجر شود.

یوسفی‌اصل با بیان اینکه اتاق بازرگانی زنجان در مسیر تقویت دیپلماسی اقتصادی حرکت می‌کند، ادامه داد: هدف ما ایجاد پل ارتباطی مؤثر میان فعالان اقتصادی استان و بازارهای جهانی است و حضور سفرا و رایزنان خارجی به تحقق این هدف کمک شایانی می‌کند.