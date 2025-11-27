  1. استانها
۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۱۱

یوسفی‌اصل: حضور نزدیک به ۱۰۰رایزن و سفیر خارجی در زنجان طی ۲ سال گذشته

زنجان- رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زنجان گفت: طی حدود دو سال گذشته، نزدیک به ۱۰۰ رایزن اقتصادی و سفیر خارجی در استان زنجان حضور یافته‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، صمد یوسفی‌اصل قبل از ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت ارتباطات بین‌المللی در توسعه اقتصادی استان، اظهار کرد: حضور هیئت‌های دیپلماتیک و اقتصادی کشورهای مختلف در زنجان زمینه مناسبی برای معرفی ظرفیت‌ها و تقویت همکاری‌های دوجانبه فراهم کرده است.

وی افزود: این دیدارها علاوه بر ایجاد بستر برای توسعه روابط تجاری، فرصتی کم‌نظیر برای نمایش پتانسیل‌های صنعتی، معدنی، کشاورزی و فرهنگی استان زنجان در سطح بین‌المللی است.

رئیس اتاق بازرگانی زنجان تأکید کرد: بهره‌گیری مناسب از این تعاملات می‌تواند به افزایش سرمایه‌گذاری خارجی، توسعه صادرات، معرفی برندهای تولیدی استان و گسترش همکاری‌های مشترک منجر شود.

یوسفی‌اصل با بیان اینکه اتاق بازرگانی زنجان در مسیر تقویت دیپلماسی اقتصادی حرکت می‌کند، ادامه داد: هدف ما ایجاد پل ارتباطی مؤثر میان فعالان اقتصادی استان و بازارهای جهانی است و حضور سفرا و رایزنان خارجی به تحقق این هدف کمک شایانی می‌کند.

