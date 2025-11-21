به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدمحمد موسوی در خطبه‌های نماز جمعه اسفراین که در مصلا برگزار شد، با اشاره به هفته بسیج و دهه فاطمیه گفت: بسیج یادگار امام و مظهر اقتدار ملی و صفای اخلاص و بصیرت است و نقش کلیدی در حل مشکلات کشور دارد.

وی افزود: حضرت زهرا (س) الگوی ما است و علم، بصیرت، عفت و پاکدامنی از ویژگی‌های ایشان است که باید در زندگی فردی و اجتماعی پیاده شود.

امام جمعه اسفراین بیان کرد: سنگر عفت و حجاب اصلی‌ترین سد در برابر آلودگی جوانان است و دشمن به دنبال نفوذ در این عرصه است، بنابراین پاسداری از آن وظیفه‌ای همگانی است.

حجت‌الاسلام موسوی با تأکید بر اقتدار نظامی، توان اقتصادی و وحدت ملی ادامه داد: ملت ایران با اتکا به بسیج، نیروهای مسلح و دیپلماسی هوشمند قادر است در برابر فشارهای جهانی ایستادگی کند.

وی در ادامه به بحث مذاکرات هسته‌ای و قطعنامه‌های صادرشده علیه ایران اشاره کرد و گفت: کشورهای غربی و آژانس بین‌المللی به دنبال تحمیل خواسته‌های نامشروع خود هستند، اما ملت ایران هیچگاه تسلیم دشمن نخواهد شد و تنها راه موفقیت، قدرت، توان دفاعی و اقتصادی کشور است.

موسوی تأکید کرد: دیدارهای مقامات کشورهای غربی و تلاش برای فشار اقتصادی نباید باعث غفلت از قدرت ملی و انسجام داخلی شود و مردم باید هوشیارانه در برابر شایعات و پروژه‌های دشمن عمل کنند.

وی در پایان از مردم خواست تا در مناسبت‌های دینی و مذهبی همچون عزاداری حضرت زهرا (س) مشارکت فعال داشته باشند و با اتحاد و رعایت اصول دینی، رشد و عزت ملی را تضمین کنند.