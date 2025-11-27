رمضی: المپیادهای کارگری یزد الگوی موفق مشارکت و خلاقیت در ورزش کارگری

به گزارش خبرنگار مهر، جواد رمضی صبح پنجشنبه در مجمع انتخاباتی هیأت ورزش کارگری استان یزد با تشریح رسالت اصلی این حوزه، بر ضرورت اصلاح سیاست‌ها و جلب مشارکت صنایع برای توسعه ورزش کارگری تأکید کرد.

رمضی با بیان اینکه ورزش کارگری در مقایسه با فدراسیون‌های رشته‌ای مانند کشتی، فوتبال یا والیبال، مأموریت متفاوتی دارد، گفت: هیأت ورزش کارگری یک نهاد سلامت‌محور است و رسالت اصلی آن ایجاد نشاط، پیشگیری از آسیب‌ها و ارتقای کیفیت زندگی کارگران و خانواده‌های آنان است. جامعه هدف این هیأت بسیار گسترده است و ظرفیت‌های بالقوه عظیمی در دل صنایع و کارگاه‌ها وجود دارد.

وی با اشاره به برخی تصمیمات گذشته که مسیر حمایت صنایع را منحرف کرده است، افزود: متأسفانه سیاست‌هایی اتخاذ شد که تمرکز صنایع را از حمایت ورزش کارگری دور کرد و این یک آسیب جدی است. وظیفه ما احیای این حمایت‌هاست. این امر نیازمند گفت‌وگو، تبیین درست رسالت ورزش کارگری و رایزنی مستمر با بخش صنعت است.

رئیس فدراسیون ورزش کارگری کشور با تأکید بر اینکه فعالیت این هیأت محدود به برگزاری مسابقات نیست، افزود: هیئت نباید صرفاً درگیر بیست یا سی رویداد باشد. مهم این است که این رویدادها هدفمند، اثربخش و متناسب با شرایط اقتصادی کشور طراحی شوند. ما باید جریان فکری، انگیزه‌ساز و رسانه‌پسند تولید کنیم؛ جریانی که برای کارفرمایان جذابیت ایجاد کند و استمرار حمایت آنان را به همراه داشته باشد.

رمضی با اشاره به الگوهای موفق در استان یزد گفت: برخی رویدادها و برنامه‌های خلاقانه استان یزد در سال‌های اخیر نشان داده که می‌توان لایه‌های کمتر دیده‌شده جامعه کارگری را نیز وارد میدان ورزش کرد.

رئیس فدراسیون ورزش کارگری کشور گفت: جامعه کارگری فقط ورزشکاران حرفه‌ای نیستند؛ باید رشته‌ها و برنامه‌هایی طراحی شود که تمام گروه‌ها، حتی آن‌هایی که امکان ورزش سنگین ندارند، درگیر شوند.

وی نقش بانوان در ورزش کارگری را نیز بسیار مهم دانست و تصریح کرد: ورزش بانوان به‌ویژه همسران کارگران، نقش قابل‌توجهی در ایجاد انگیزه، کیفیت زندگی و حتی بهبود عملکرد کارگران دارد. باید این ظرفیت را جدی گرفت.

رئیس فدراسیون با اشاره به اینکه ۵۴ درصد جامعه کارگری استان یزد را نیروهای غیر بومی تشکیل می‌دهند، اظهار کرد: این تنوع، هم ظرفیت است و هم نیازمند برنامه‌ریزی دقیق فرهنگی و ورزشی. خانواده‌های کارگران از ۲۵۰ شهر مختلف کشور در یزد حضور دارند؛ بنابراین ورزش می‌تواند مهم‌ترین عامل ایجاد انسجام، نشاط و پیشگیری از آسیب‌ها باشد.

رمضی در ادامه با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد هیأت نسبت به گذشته افزود: اگر تغییر نکنیم، بازنده خواهیم بود. مسیر فعالیت‌ها هر روز پیچیده‌تر می‌شود و هیأت‌ها باید به‌روز، چابک و خلاق عمل کنند.

وی در پایان با تقدیر از تلاش‌های هیأت ورزش کارگری استان یزد و همراهی صنعت، اظهار امیدواری کرد: با ایجاد رویکردهای نو، ورزش کارگری بتواند جایگاه واقعی خود را در میان صنایع و جامعه کارگری بازیابد.