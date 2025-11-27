به گزارش خبرنگار مهر، جمال تقینژاد صبح پنجشنبه در مجمع عمومی انتخاباتی هیأت ورزش کارگری استان یزد و آغاز چهارمین دوره ریاست خود بر هیأت ورزش کارگری استان یزد اظهار کرد: پایداری حمایتها، یزد را به قطب ورزش کارگری در سطح کشور تبدیل میکند.
وی با تأکید بر اهمیت توسعه ورزش کارگران، خواستار تقویت زیرساختهای مالی و همکاری بیشتر دستگاهها شد.
رئیس هیئت ورزش کارگری استان یزد ورزش کارگری را عامل ایجاد نشاط، سلامت و همبستگی در محیطهای کار دانست و گفت افزایش حمایتها میتواند به شکوفایی استعدادها و موفقیتهای ملی و بینالمللی منجر شود.
تقینژاد با اشاره به چالشهای مالی این حوزه افزود که در صورت حل پایدار این مسائل، یزد توان دستیابی به جایگاهی ویژه در ورزش کارگری کشور را دارد.
وی موفقیتهای اخیر ورزشکاران یزدی در رشتههایی چون کاراته، والیبال و دارت و رشتههای دیگر، با وجود امکانات محدود، را نمونهای از ظرفیت بالای این جامعه ورزشی دانست.
وی تعامل سازنده هیئت، مربیان و داوران را عامل پویایی ورزش کارگری یزد عنوان کرد و بر ادامه این مسیر برای پرورش استعدادهای بیشتر تأکید داشت.
تقینژاد ابراز امیدواری کرد: سال آینده به سال جهش ورزش کارگری در استان تبدیل شود.
در مجمع انتخاباتی هیئت ورزش کارگری استان یزد، که با حضور رئیس فدراسیون ورزش کارگری کشور و سایر اعضای مجمع برگزار شد، جمال تقینژاد با کسب بیشترین آرا برای چهار سال دیگر بهعنوان رئیس هیئت ورزش کارگری استان یزد انتخاب شد.
