یوسف پور: کارگروه ویژه واکنش سریع در چالوس تشکیل شود

به گزارش خبرنگار مهر یحیی یوسفپور بعد از ظهر پنجشنبه در جلسه ستاد مدیریت بحران شهرستان چالوس افزود: در جریان عملیات بزرگ مهارتسازی جنگل الیت بیش از ۴۰۰ نفر از نیروهای متخصص و امدادی از سراسر کشور در منطقه مستقر شدند.
وی گفت: این نیروها با کمک تجهیزات پیشرفته، شامل ۷ بالگرد و ۲ فروند هواپیمای ایلوشین از کشور ترکیه، توانستند آتشسوزی را مهار کنند. فرماندار چالوس با اشاره به سختیهای منطقه و حجم وسیع آتش، این اقدامات را بیسابقه و کمنظیر در تاریخ کشور ارزیابی کرد.
یوسفپور ضمن تقدیر از همه مسئولان، نیروهای امدادی و نظامی و مردم عزیز منطقه، بر لزوم آمادهسازی و آموزش نیروهای واکنش سریع برای مقابله با بحرانهای مشابه تأکید کرد و خواستار تشکیل کارگروه ویژه واکنش سریع در شهرستان شد.
وی همچنین از نقش مؤثر و مهم رسانهها در اطلاعرسانی صحیح در این بحران قدردانی کرده و از انتشار برخی اخبار نادرست که موجب نگرانی مردم شده بود، انتقاد کرد.
فرماندار چالوس تأکید کرد: فضای مجازی باید بهگونهای مدیریت شود که از دامن زدن به شایعات و اختلافافکنی میان مردم و مسئولان جلوگیری گردد.
در پایان این جلسه، تصمیماتی برای تقویت آمادگی شهرستان در برابر بحرانها اتخاذ شد که از جمله آنها میتوان به تشکیل کارگروه آموزش واکنش سریع برای مقابله با حوادث طبیعی نظیر آتشسوزی، سیل و تصادفات جادهای اشاره کرد. همچنین احداث سوله ستاد بحران در منطقه مرزنآباد و پایگاه اطفای حریق در دستور کار قرار گرفت.
