به گزارش خبرنگار مهر، هادی باقری صبح سه شنبه در جریان بازدید و ارزیابی مزارع نیشکر و کارگاه‌های فرآوری شهرستان قائمشهر اظهار کرد: در این بازدید وضعیت رشد محصول، آبیاری، تغذیه گیاهی و روند مبارزه با عوامل خسارت‌زای گیاهی مورد بررسی قرار گرفت و عملکرد کارگاه‌های فرآوری نیز از نظر فنی ارزیابی شد.

وی با اشاره به دشواری محلول‌پاشی در مزارع نیشکر با افزایش ارتفاع ساقه‌ها، افزود: استفاده از روش‌های سنتی در این مرحله با محدودیت‌هایی همراه است و به همین دلیل بهره‌گیری از پهپادهای سمپاش می‌تواند به اجرای دقیق‌تر و مؤثرتر عملیات داشت کمک کند.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: بر اساس الگوی کشت ابلاغی برای سال زراعی ۱۴۰۵-۱۴۰۶، حدود ۲۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی استان به کشت نیشکر اختصاص یافته و پیش‌بینی می‌شود از این میزان سطح، بیش از ۱۳ هزار تن محصول برداشت شود.

باقری ادامه داد: پس از فرآوری نیشکر تولیدشده، برآورد می‌شود حدود یک‌هزار و ۶۰۰ تن کف و خامه نیشکر و یک‌هزار و ۴۰۰ تن شکر قرمز در کارگاه‌های فرآوری استان تولید شود.

وی فرآوری نیشکر را عاملی برای افزایش ارزش اقتصادی این محصول دانست و بیان کرد: توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی در کنار گسترش سطح کشت می‌تواند ضمن افزایش درآمد بهره‌برداران، فرصت‌های اشتغال جدیدی در بخش کشاورزی ایجاد کند.

معاون سازمان جهاد کشاورزی مازندران همچنین با اشاره به استفاده از تفاله نیشکر در خوراک دام، خاطرنشان کرد: استفاده از محصولات جانبی فرآوری، موجب بهره‌وری بیشتر از تولیدات و تقویت زنجیره ارزش نیشکر می‌شود.

باقری با تأکید بر ضرورت توسعه محصولات اقتصادی و جایگزین در چارچوب الگوی کشت، ابراز امیدواری کرد حمایت از توسعه کشت و فرآوری نیشکر در مازندران زمینه افزایش تولید، اشتغال و پایداری اقتصادی بخش کشاورزی استان را فراهم کند.