علیمردانی: اورژانس استان تهران در روزهای جنگ ایثارگرانه پای کار ایستاد

منصور علیمردانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نقش مهم سازمان اورژانس استان تهران در ارائه خدمات پزشکی به مردم در دوران جنگ بیان کرد: ابتدا از خدمات اورژانس استان تهران و همچنین خدمات هلالاحمر در ایام جنگ تشکر میکنیم. علی رغم اینکه بسیاری از ادارات به صورت دورکار فعال بودند یا با حداکثر ۲۰ درصد ظرفیت در تهران فعالیت میکردند، اورژانس استان تهران واقعاً سنگ تمام گذاشت و در تمام لحظات خطر، با جان و دل کار کردند، شهید دادند و از مردم دفاع کردند.
وی اظهار کرد: در مدت جنگ و با توجه به تعداد دفعات بالا حمله به تهران، نیروهای اورژانس استان تهران در تمام صحنهها حضور داشتند که جای تقدیر و تشکر دارد. آمبولانسهای آنها خسارت دید و نیروهایشان نیز دچار آسیب شدند، اما دست از کار نکشیدند.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه از این نیروها آنطور که باید تقدیر و تشکر نشده است، تصریح کرد: ما باید این موضوع را واقعاً جدی بگیریم. این نیروها ایثار کردند و ایثارگرانه با بحران برخورد کردند. متأسفانه شرایط کشور به گونهای بود که ما با بحران شدیدی مواجه بودیم و در این شرایط، خدمترسانی نظام سلامت نیز با دشواریهای زیادی همراه بود.
وی تاکید کرد: یکی از نمونهها و الگوهای خدمترسانی در شرایط بحران، همین اورژانس استان تهران بود. در کنار اینکه نیروهای اورژانس مأموریتهای بحرانی جنگ را انجام میدادند، مأموریتهای عادی و معمولی و خدماترسانی به مردم را نیز فراموش نکردند و متوقف نکردند و این مأموریتها را نیز به نحو احسن انجام میدادند.
وی با اشاره به حضور نیروهای اورژانس در مناطق مورد اصابت حملات دشمن، اظهار کرد: زمانی که منطقهای مورد اصابت قرار میگرفت، نیروهای اورژانس علی رغم اینکه میدانستند حضور در آن منطقه خطر جانی دارد و ممکن است آوار روی آنها بریزد و دچار مشکل شوند، امدادرسانی به مجروحان را متوقف نکردند و آنها را به مراکز درمانی رساندند.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تصریح کرد: من معتقدم این نیروها هم فداکاری کردند، هم مسئولیتپذیر بودند و هم نمایشی از آمادگی نظام سلامت برای برخورد با بحرانها را نشان دادند.
وی با تأکید بر اینکه عملکرد اورژانس استان تهران در شرایط جنگی نشاندهنده آمادگی و تابآوری این مجموعه بوده است، گفت: این عملکرد نشان داد که نیروهای اورژانس علی رغم اینکه خانوادههای خودشان نیز در معرض خطر بودند، در کنار مردم ایستادند و توانستند افزایش شدید مأموریتها را پوشش دهند.
علیمردانی افزود: به هر حال، اورژانس استان تهران برای شرایط عادی تعریف شده بود و شاید برای شرایط بحرانی انتظار نمیرفت که آمادگی آن چنانی داشته باشد، اما این مجموعه نشان داد که زیرساخت خوبی ایجاد کرده و از نظر تابآوری در بحرانها، زیرساخت قابل اتکایی دارد.
وی با تقدیر از خدمات نیروهای اورژانس و هلالاحمر در ایام جنگ گفت: بابت همه این تلاشها و خدمات، از نیروهای اورژانس و هلالاحمر تشکر میکنیم.
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