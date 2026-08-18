آسمان چهارمحال و بختیاری ابری همراه با خیزش گرد و خاک

معصومه نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی، تا فردا شرایط برای وقوع ناپایداریهای همرفتی در نقاط مختلف چهارمحال و بختیاری فراهم است.
وی افزود: در این مدت افزایش ابر، وزش باد، تندبادهای لحظهای و خیزش گرد و خاک پیشبینی میشود و در ساعات بعدازظهر نیز احتمال بسیار ضعیف بارشهای رگباری باران، بهویژه در ارتفاعات استان وجود دارد.
مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: در خصوص این ناپایداریها هشدار زرد هواشناسی شماره ۲۷ صادر شده و شهروندان و دستگاههای مربوطه باید نسبت به مخاطرات ناشی از وزش باد و خیزش گرد و خاک توجه داشته باشند.
نوروزی ادامه داد: با توجه به افزایش سرعت وزش باد، احتمال خیزش گرد و خاک محلی و کاهش موقت کیفیت هوا و دید افقی در برخی مناطق استان وجود دارد؛ بنابراین توصیه میشود افراد، بهویژه گروههای حساس، در زمان افزایش غلظت گرد و غبار از تردد و فعالیت غیرضروری در فضای باز خودداری کنند.
وی بیان کرد: همچنین احتمال وقوع تندبادهای لحظهای میتواند موجب اختلال موقت در تردد، آسیب به سازههای سبک و شکستن شاخههای درختان شود و لازم است شهروندان در این شرایط از قرار گرفتن در مجاورت سازههای ناپایدار و درختان فرسوده پرهیز کنند.
مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری در ادامه با اشاره به وضعیت جوی استان از روز سهشنبه گفت: از روز سهشنبه تا پایان هفته، آسمان استان صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در برخی ساعات وزش باد و خیزش گرد و خاک پیشبینی میشود.
نوروزی خاطرنشان کرد: در برخی مناطق استان نیز احتمال شکلگیری گرد و غبار رقیق وجود دارد و بر همین اساس، پایش شرایط جوی و توجه به اطلاعیهها و هشدارهای هواشناسی برای روزهای آینده ضروری است.
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